Paola Barale, sexy e provocante a Ballando con le Stelle/ Fisico pazzesco a 55 anni

Paola Barale, 55 anni e non sentirli: fisico pazzesco a Ballando con le stelle 2022

Per Guillermo Mariotto è “la più elegante del reame”. Ma lei si sente ancora molto lontana dalla perfezione. In realtà non si piace per niente. Eppure Paola Barale si presenta a Ballando con le Stelle 2022 con un fisico pazzesco ed un look audace e provocante. Si scorge qualche trasparenza ed un vedo non vedo che vale una standing ovation. “Ma io non mi sono mai piaciuta“, dice lei. “Quando ero giovane non mi piacevo, ora rivedo le foto e dico ‘ammazza’. Adesso mi vedo e non mi piaccio, ma penso che magari tra vent’anni mi piacerò e che forse non sono così male“, racconta la showgirl.

PAOLA BARALE E ROLY MADEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Esordio difficile, la giuria critica: "Era terrorizzata"

Paola Barale sexy e magnetica, per la “prima volta” i giurati sono tutti d’accordo

Cinquantacinque anni e non sentirli. Una bellezza senza tempo, verrebbe da dire. “Anche se io ho molto senso del pudore”, risponde lei, mentre Matano si complimenta per un magnetismo inconfondibile. Per quanto riguarda il ballo, Paola Barale se la cava tra luci e ombre. La performance divide la giuria, ma sono tutti d’accordo quando c’è da esaltare il suo fisico e quel suo sguardo travolgente.

LEGGI ANCHE:

Paola Barale è fidanzata?/ Dopo Raz Degan flirt con Alessandro Carollo...Paola Barale confessione hot "Sesso? Mi diverto con gli uomini sbagliati"/ "Gianni Sperti? Finita per.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA