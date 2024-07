Paola Belloni, chi è la compagna di Elly Schlein/ Dopo lo sfogo per l’outing forzato la prima uscita pubblica

Elly Schlein, chi è la compagna Paola Belloni: riservatissima sulla sua vita privata

Questa sera su Rai1 andrà in onda in differita La partita del cuore che è stata giocata ieri. L’evento benefico condotto da Eleonora Daniele i cui proventi andranno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che vede sfidarsi la Nazionale Cantante contro i politici. E tra di loro scenderanno anche in campo anche Francesco Boccia, Matteo Renzi, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, chi è la compagna Paola Belloni? Estremamente riservata sulla sua vita privata sulla giovane si sa molto poco.

Nel 2023, però, Paola Belloni la compagna di Elly Schlein si è sfogata amaramente dopo essere stata ‘beccata’ dai paparazzi di DivaeDonna in compagnia della leader del PD: “Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta”. Da allora i media si sono incuriositi molto su di lei ma al momento le uniche informazioni riguardano. Si sa solo che Paola Belloni ha 29 anni, è di origine sarda e tiene molto alla sua privacy.

Paola Belloni, compagna di Elly Schlein: dallo sfogo contro l’outing forzato fino alla prima uscita pubblica

Dallo sfogo per le foto pubblicate su DivaeDonne, che a suo dire hanno violato la sua privacy, è passato quasi anno e nelle scorse settimane la situazione è cambiata. Elly Schlein e la sua compagna Paola Belloni sono andate a votare insieme, per la prima volta si sono concesse ai fotografi in quella che è stata a tutti gli effetti un’uscita pubblica più unica che rara. La 29enne sarda, Paola fa coppia con Elly da circa 4 anni. Un anno fa si era scritto che l’impegno politico di Schlein, da poco eletta segretaria del Partito Democratico, avesse influito sul rapporto di coppia, incrinandolo pesantemente. Ma così non è stato. Passato un anno Elly e Paola sono andate a votare insieme, fianco a fianco, eleganti e sorridenti, mettendo a tacere il gossip.











