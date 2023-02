Paola & Chiara, cosa facevano prima di Sanremo 2023?/ Strade diverse dopo rottura e poi…

Paola & Chiara, cosa facevano prima della reunion a Sanremo 2023?

Dopo il grande successo ottenuto negli anni novanta, Paola & Chiara hanno intrapreso strade diverse per quanto riguarda il proprio percorso professionale e la propria carriera. Questo perché non ce la facevano più a reggere la pressione e, forse, anche perché l’alchimia nel duo non era più la stessa di un tempo. In un recente passaggio su Instagram, Paola aveva spiegato i motivi che avevano portato lei e la sorella a dire stop: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

Ad un certo punto però la miccia si è riaccesa, anche se Paola & Chiara ormai avevano archiviato l’esperienza in coppia. “Prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”, hanno spiegato le due sorelle in una recente intervista a Vanity Fair.

Paola infatti aveva cominciato a lavorare come dj, ruolo con cui, di tanto in tanto, riproponeva i loro brani di maggiore successo. “Una sera di giugno avevo un dj set in centro a Milano e avevo chiesto a Chiara se volesse passare”, il raconto di Paola nella medesima intervista. “È venuta, c’erano i fan e ho messo su due pezzi nostri. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito”. E così La réunion è stata naturale e spontanea: “Ma forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito”.

Prima di ritornare sul palco dell’Ariston, le due sorelle avevano già ripreso a collaborare. La scorsa estate, infatti, le abbiamo viste duettare durante le date del tour di Max Pezzali a Bibione e allo stadio San Siro di Milano. In seguito la stessa collaborazioni per i concerti di Jovanotti, quindi la partecipazione a Sanremo accolta con grande entusiasmo dal pubblico. “Abbiamo sentito tanto affetto da quando è stata annunciata la nostra partecipazione e questo ci riempie di gioia”, hanno detto a Tv Sorrisi e Canzoni le due cantanti.











