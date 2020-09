Nel tv movie dedicato ad Enrico Piaggio in onda oggi su Rai Uno emergerà anche la figura di Paola dei conti Antonelli, in seconde nozze unitasi all’imprenditore “papà” della Vespa. Il primo matrimonio di Paola Antonelli fu infatti quello con il colonnello Alberto Bechi Luserna. Dal loro amore nacque Antonella, poi adottata da Enrico Piaggio subito dopo il matrimonio. La ragazza, che avrebbe aggiunto al cognome del padre anche quello dell’imprenditore originario di Pegli, anni dopo avrebbe sposato un certo Umberto Agnelli (i due poi divorziarono), della storica famiglia torinese proprietaria della Fiat. Paola Antonelli Piaggio è morta nel 1994 dopo una lunga malattia. La nobildonna ha esalato il suo ultimo respiro nella sua villa di Varramista, alle porte di Pontedera. Ai suoi funerali, svoltisi in forma strettamente privata, intervennero all’epoca l’avvocato Gianni Agnelli, il fratello Umberto e i figli di entrambi.

PAOLA DEI CONTI ANTONELLI: MOGLIE DI ENRICO PIAGGIO E VEDOVA COLONNELLO BECHI LUSERNA

Per comprendere che donna fosse Paola dei conti Antonelli si può fare affidamento sulle parole dell’attrice che ha avuto modo di interpretarla nel film in onda oggi su Rai Uno, Enrica Pintore. Durante la conferenza stampa di presentazione della pellicola, l’attrice paragonò Paola Antonelli Piaggio ad una First Lady molto famosa: “Era una donna molto all’avanguardia, sportiva, dinamica, guidava la macchina, andava a cavallo, giocava a tennis… Era una Michelle Obama dei giorni nostri, l’ho inquadrata un po’ così. A Natale, ad esempio, portava regalini a tutti gli operai dello stabilimento e quindi faceva parte della vita sociale e umana del marito e dell’azienda”. La Pintore ha aggiunto la sua impressione sulla storia tra Paola Antonelli ed Enrico Piaggio: “Avevano una gran bella storia d’amore. Ha incontrato quest’uomo meraviglioso che adottò anche sua figlia. Era un uomo molto aperto per il tempo. All’epoca non era semplice in un paesino così piccolo, con i pettegolezzi dell’epoca…”



