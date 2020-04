Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno violato la quarantena?/ Web nota l’indizio!

Pubblicità

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono finiti nelle ultime ore al centro di un’accesa polemica. La vincitrice del Grande Fratello Vip e il cantante e suo fidanzato avrebbero, secondo alcuni indizi notati sul web, violato la quarantena e sarebbero attualmente insieme. Stando infatti a quando notato da IsaeChia, su Twitter impazzerebbe l’indiscrezione secondo la quale Fede avrebbe lasciato momentaneamente la sua Modena per raggiungere proprio la sua Paola Di Benedetto a Vicenza. I fan più attenti avrebbero infatti notato degli elementi in comune agli ambienti mostrati dai due piccioncini nelle loro ultime foto e video condivisi sui social. In primis pare che in un primo video postato su Instagram dall’ex cantante del duo Benji e Fede si intravedano le stesse piastrelle apparse nelle Instagram Stories dell’ex Madre Natura.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono insieme? L’indizio che scatena la polemica

Un indizio che, tuttavia, potrebbe comunque risultare una semplice coincidenza. Ma ad alimentare ulteriormente i sospetti è stato un altro punto in comune nelle immagini mostrate da Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Il popolo del web ha infatti notato un quadro che ritrae Paola da piccola appeso ad una parete che sarebbe lo stesso intravisto alle spalle di Fede in un suo recente video. Possibile che i due abbiano in casa la stessa foto di Paola appesa al muro? Quest’ultimo dettaglio è bastato ad accendere definitivamente la polemica contro i due ragazzi. Al momento non ci sono però notizie certe, né i due si sono espressi sulla questione che tanto sta facendo discutere.



