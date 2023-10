Paola e Chiara Iezzi, chi sono il compagno e l’ex marito delle cantanti/ Le nozze a Cipro e il divorzio

Paola e Chiara Iezzi, dal periodo di “pausa” al successo a Sanremo 2023

Il firmamento musicale italiano pullula di grandi artisti; a vantare un posto di spessore non è però chi ha vissuto l’onda del successo con un ritmo costante, ma anche chi – salvo qualche assenza – ha comunque offerto un contributo iconico. In tal senso, impossibile non includere in tale discorso Paola e Chiara. Il duo delle sorelle Iezzi ha scritto pagine indelebili della musica italiana, tornando in cima alle classifiche proprio nell’ultimo periodo.

Come anticipato, Paola e Chiara Iezzi sono tornate a dominare la scena musicale italiana dopo un periodo di lontananza dai palcoscenici che contano. Il punto più alto che ne ha scandito il grande ritorno è stato sicuramente la recente esperienza al Festival di Sanremo 2023. Non è arrivato il trionfo, ma il loro cammino è stato più che applaudito; non a caso il brano “Furore” è stata per settimane una hit incontrastata. Il ritorno di Paola e Chiara Iezzi sotto la luce dei riflettori ha chiaramente riportato in auge anche curiosità che non riguardano l’ambito professionale, bensì quello sentimentale.

Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi e Meir Cohen, ex marito di Chiara Iezzi

Paola e Chiara Iezzi sono sempre state molto attente alla rispettiva privacy in ambito sentimentale ma alcune curiosità e informazioni sono comunque note. Come riporta BlogTivvu, pare che Paola Iezzi non si sia mai sposata o abbia avuto figli; nonostante ciò, vive una romantica liaison con Paolo Santambrogio con il quale sarebbe fidanzata dal 2007. Chissà che un giorno non possa compiere, proprio con l’attuale compagno, il fatidico grande passo.

Per quanto riguarda Chiara Iezzi – sorella di Paola – sono invece più corpose le curiosità nel campo sentimentale. Sempre BlogTivvu racconta come la cantante sia stata legata per diversi anni a Meir Cohen, un ex rabbino ebraico. I due si sono uniti in matrimonio nel 2014 con una cerimonia celebrata a Cipro ma purtroppo la loro storia è terminata diverso tempo fa. Sempre il portale riporta come Chiara Iezzi abbia rivelato in passato di aver mantenuto ottimi rapporto con il suo ex marito, con il quale non ha però avuto figli.

