Paola Minaccioni, chi è?/ Ex fidanzato, vita privata e carriera dell’attrice

Paola Minaccioni è un’attrice comica e conduttrice radiofonica che avremo modo di vedere stasera in Top Dieci, il programma di Carlo Conti in onda su Rai1. Simpatica e spigliata, ha partecipato a innumerevoli produzioni televisive e cinematografiche; la sua ultima apparizione è nella serie tv Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, il regista turco con cui ha spesso collaborato. È nata il 25 settembre 1971 ed è figlia di Roberto Minaccioni, massaggiatore della Roma. Se nel pubblico si è ormai fatta un nome nel mondo dello spettacolo, nel privato l’attrice è molto riservata, anche se di recente ha parlato di un suo ex fidanzato, lasciando trapelare alcune cose interessanti.

MATRIMONIO BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI, UNA STORIA D'AMORE/ Diretta Real Time, ospiti: com'è iniziata

Paola Minaccioni, tradita dal suo ex fidanzato?

Paola Minaccioni attualmente non sembra impegnata in nessuna relazione. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair di qualche anno fa, l’attrice aveva parlato di tradimenti. In tv e al cinema la vediamo interpretare donne ferite e abbandonate dal proprio partner, nella vita reale le cose non sembrano essere molto diverse: “Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte. Ma io sono di questa scuola di pensiero: finché sei felice, meglio non sapere. Se, invece, sei infelice è tutta un’altra storia: non sono le corna il problema, né il motivo”. L’attrice aveva poi raccontato di essere stata una donna tradita e di aver reagito come meglio ha potuto: lasciando il proprio compagno.

Marco Fantini, chi è?/ Due volte a Uomini e Donne, poi il matrimonio con Beatrice Valli

Paola Minaccioni, carriera: da Un Medico in Famiglia a Le Fate Ignoranti

La carriera di Paola Minaccioni inizia a teatro negli anni Novanta dove ha lavorato (e continua ancora oggi) per un breve tempo prima di approdare al cinema. Il debutto sul grande schermo è con il film Le donne non vogliono più nel 1993; seguono altri lavori al cinema, e frequenti collaborazioni con il regista Ferzan Özpetek (Cuore sacro, Mine vaganti, la serie tv Le Fate Ignoranti), che alterna al piccolo schermo. Tra le sue fiction ricordiamo Un Medico in Famiglia, dove ha partecipato dal 2007 al 2011.

LEGGI ANCHE:

Quarto Grado, 24 giugno/ Anticipazioni e casi: Elena Del Pozzo e morte Pedrazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA