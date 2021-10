Paola Minaccioni, imitatrice Chiara Ferragni e Bertè/ “Monogamia difficile perché..”

Paola Minaccioni è una delle ospiti di oggi, domenica 10 ottobre, a Da Noi a ruota libera. L’attrice si racconta tra presente, passato e futuro, tra cinema, amori e progetti di vita. Della sua vita privata si sa davvero poco, ad eccezione del fatto che sia la figlia del massaggiatore della Roma, Roberto Minaccioni. In una intervista rilasciata a Vanity Fair era stata lei stessa a raccontare qualcosa in più di sé, soffermandosi sui temi dell’amore e dei sentimenti.

“Non potrei proprio sopportare un amore di facciata. Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato”, ha raccontato. Uno degli argomenti più interessanti toccati dall’attrice – che ha vinto un nastro d’argento per il film di Ozpetek, Allacciate le cinture, come migliore attrice non protagonista – è quello della monogamia: “E’ difficile da portare avanti per tanto tempo”.

“Un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda”, ha continuato Paola Minaccioni, a proposito di rapporti finiti mili. Del suo percorso nel mondo dello spettacolo, invece, in molti ricordano le simpatiche imitazioni al Ruggito del Coniglio su Radio 2.

Loredana Bertè, Giorgia Meloni, Chiara Ferragni, Sabrina Ferilli e Giulia Bongiorno sono solo alcuni dei personaggi che la cabarettista ha preso di mira nelle trasmissioni in Radio. Di sicuro, traa televisione, cinema, teatro e cabaret la Minaccioni è stata in grado di ritagliarsi un ruolo sempre importante, affermandosi come una figura poliedrica dell’intrattenimento.

