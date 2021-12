Paola Minaccioni sul padre Roberto, ex massaggiatore della Roma/ “Romanista per lui”

L’attrice comica e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni è la figlia di Roberto Minaccioni, che per gran parte della sua vita ha lavorato per l’As Roma come massaggiatore. Un lavoro che ha portato avanti con passione per oltre cinquant’anni. L’uomo, infatti, è sempre stato un punto di riferimento importante per la squadra giallorossa, ma anche e soprattutto per la figlia, con cui ha avuto un legame davvero speciale.

Chi è Roberto Minaccioni?

Nato nel 19 nella capitale, Roberto Minaccioni è stato anche un atleta del movimento ciclistico e infermiere al San Giovanni, in seguito ha iniziato a prendersi cura della squadra giovanile della Roma, in attesa di passare alla prima squadra nel 1955. Per i giocatori capitolini, come dicevamo, Roberto Minaccioni ha sempre rappresentato una figura fondamentale all’interno dello spogliatoio.

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore della Roma, descriveva con queste parole la figura di Minaccioni: “Un anno l’appuntamento per il raduno era all’una di notte del Capodanno all’Hilton. Il mitico massaggiatore Minaccioni arrivò in ritardo prendendosi una ramanzina: aveva fatto tardi perché era usanza tirare la roba vecchia dalle finestre e le strade erano invase dai cocci. Bucò tre o quattro gomme della macchina: “Mortacci loro”, urlava per tutto l’albergo”.

Paola Minaccioni: “Sono romana e romanista per lui”

Per non parlare dell’amore che sua figlia Paola, tuttora, prova nei suoi confronti, quando lo ricorda con un affetto che è condiviso da migliaia di persone: “Sono romana e romanista perché il mio papà è stato un massaggiatore dell’As Roma. Dopo scuola andavo con mia sorella alle Tre Fontane dove la Roma si allenava”, aveva raccontato in una bella intervista la Minaccioni a proposito del papà.

