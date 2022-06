Paola, moglie di Mario Giordano/ Trent’anni d’amore, quattro figli e…

Paola, chi è la moglie del celebre presentatore tv Mario Giordano

Paola è la moglie del famoso giornalista e conduttore di Rete 4, Mario Giordano. Il presentatore è sposato da quasi trent’anni e ha messo al mondo ben quattro figli. Per quanto riguarda la sua dolce metà, sappiamo che non ama apparire in pubblico e che ci tiene a proteggere la propria privacy. La signora Paola ha tre anni in meno del giornalista, lo ha sposato nel 1991 e dopo il matrimonio sono arrivati quattro figli: Alice, nata nel 1993, Lorenzo, nel 1995, Camilla, nel 2003, e infine Sara, la più piccola di casa venuta al mondo nel 2005.

Sulla moglie di Mario Giordano, come dicevamo si hanno davvero poche informazioni. Paola, classe 1969, si tiene alla larga dalle luci dei riflettori e non compare nemmeno nel profilo social del marito. Difatti Mario Giordano utilizza le piattaforme sociali esclusivamente per motivi lavorativi.

Stando a quanto emerge, la moglie lo ha sempre sostenuto, spronandolo a dare il massimo per la sua grande passione: il giornalismo e la televisione. In un’intervista rilasciata diverso tempo fa da Mario Giordano, il presentatore ha rivelato qualche aneddoto relativo alla sua carriera: “Quando avevo 7 anni dissi alla mia maestra: da grande farò il giornalista o l’astronauta. L’astronauta mi fa un po’ paura perché sulla Luna non c’è l’aria. Farò il giornalista. Da quel momento ho deciso che sarebbe stato il mio futuro”. “Pensavo soltanto di scrivere. E ho sempre pensato di non essere adatto a parlare nel microfono, con la mia voce stonata e piena di difetti…“, ha ammesso Mario Giordano.

