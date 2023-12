Paola Perego verso la conduzione de La Talpa 2024?/ “Io e Simona Ventura, una coppia esplosiva…”

Paola Perego si prepara per il ritorno al timone de La talpa: la rivelazione

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per il via alla nuova edizione de La talpa 2024, con una preannunciata conduzione di Paola Perego in tandem con Simona Ventura.

Dal 2004 al 2008 e per ben tre edizioni consecutive, Paola Perego copriva il ruolo di timoniera del format che l’ha resa particolarmente popolare amata come primadonna nel piccolo schermo, de La Talpa, dapprima su Rai Due e successivamente, poi, su Italia 1. Negli anni, a mezzo media Paola ha dichiarato più volte che sarebbe stata felice di registrare una re entry nel ruolo di conduttrice al timone di La Talpa. Un desiderio che unitamente alla volontà espressa nel tempo anche dall’occhio pubblico, in particolare in rete, quella di assistere ad una nuova edizione del reality show, ha acceso la fiamma di una grande richiesta popolare per un comeback di La talpa nei palinsesti pensati per il piccolo schermo.

I diritti della messa in onda della La talpa sono detenuti da Mediaset

E in occasione di un intervento concesso a Tv Talk Paola Perego torna a ribadire che tornerebbe a condurre La Talpa, per poi avanzare la richiesta di una conduzione in tandem con una rivale amica. Si tratta più precisamente di Simona Ventura, mentre il ritorno della trasmissione potrebbe concretizzarsi entro la primavera nel nuovo anno 2024 alle porte: “Sì, tornerei a condurre La Talpa, magari con Simona Ventura, saremmo una coppia esplosiva in un reality“.

Mediaset, nella cui programmazione in quanto reduce dalla rottura con Francesco Totti potrebbe riconfermarsi al timone de L’isola dei famosi nel 2024, Ilary Blasi, intanto dispone i diritti del reality. L’Ad Pier Silvio Berlusconi, a luglio, durante la presentazione dei palinsesti dell’azienda rivelava che La Talpa fosse prevista nell’offerta di intrattenimento in onda in chiaro tv e in rete in streaming online.











