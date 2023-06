Paola Romano, chi è la moglie di Massimo Ghini/ “Faceva la costumista, è molto presente in famiglia”

Chi è Paola Romano, la moglie di Massimo Ghini

Paola Romano è la terza moglie di Massimo Ghini. L’attore è convolato a nozze con la donna con cui fa coppia fissa da oltre ventidue anni dopo la fine delle storie con Nancy Brilli e Federica Lorrai. Dopo due relazioni importanti, ma finite, il cuore dell’attore è stato conquistato da Paola Romano che ha stravolto la propria vita per vivere con lui e formare una famiglia. Come ha raccontato lo stesso Ghini, infatti, quando i due hanno cominciato a frequentarsi, Paola Romano aveva un lavoro che amava molto e che svolgeva con grandissima passione.

Paola Romano, moglie Massimo Ghini/ Lui: "stiamo insieme da 22 anni"

Paola, infatti, lavorava nel mondo dello spettacolo, ma come costumista. Un lavoro bello e importante a cui, tuttavia, nel corso degli anni accanto a Ghini, ha deciso di lasciare per dedicarsi totalmente alla famiglia con la nascita dei figli Leonardo (1996) e Margherita (1999).

L’amore tra Paola Romano e Massimo Ghini

Quello tra Paola Romano e Massimo Ghini è un grande amore che i due vivono lontano dalle luci dei riflettori proteggendo la privacy della propria famiglia. A raccontare come è nato l’amore con Paola è stato lo stesso Ghini in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair. “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”, ha detto l’attore a Vanity Fair.

Massimo Ghini: 4 figli da due donne diverse/ Da Camilla e Lorenzo a Leo e Margherita

“Io sono figlio di una famiglia allargata, non sono solo padre. Quand’ero bambino io, essere in una famiglia allargata non era semplicissimo. Questo mi ha allenato e preparato. Non mi sarei aspettato un ripetersi di questa storia ma è successo e ne sono contento perché è anche nel segno dei tempi”, ha confessato in un’altra intervista a Blogo.

LEGGI ANCHE:

Nancy Brilli e Federica Lorrai, ex mogli Massimo Ghini/ Due amori turbolenti e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA