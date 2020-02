Paola Romano, moglie di Massimo Ghini/ 22 anni insieme e due figli

Due decenni insieme: Paola Romano è diventata la moglie di Massimo Ghini nel 2002, in seguito alla separazione dell’attore dalla seconda moglie, Federica Lorrai. L’attore, già padre dei figli Lorenzo e Camilla, diventerà genitore per una terza e quarta volta proprio grazie alla terza consorte: di Leonardo (1996) e Margherita (1999). La prima donna a sposarlo invece èstata Nancy Brilli, grazie ad un matrimonio che durerà solo dall’87 al ’90. “Ogni tanto mi dipingono come Jean Paul Belmondo, ma sto con la stessa donna, mia moglie, da 22 anni”, ha detto l’attore in passato a Io Donna. “Il primo matrimonio, con Nancy Brilli, è stato quello della passione e del divertimento”, continua, “poi ho avuto un’altra storia, con la madre dei miei gemelli […]. Infine Paola”. Con quest’ultima l’amore va davvero a gonfie vele. Basti pensare che Ghini ha un ottimo rapporto con la Brilli, ma non con la seconda donna che ha sposato. Lo dimostra il fatto che in passato abbia scelto di denunciare la Lorrai dopo essere stato pignorato. L’accusa, ricorda La Repubblica, era di estorsione. Tutto infatti è legato a più di 100 milioni che la donna vantava come credito e che l’ha spinta a chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

VITA PRIVATA RISERVATISSIMA, DI PAOLA ROMANO NON SI SA NULLA

Paola Romano non è una donna di spettacolo, ma chi conosce il marito Massimo Ghini sa bene quale importanza abbia nella vita dell’attore capitolino. A differenza dei quattro figli, di cui due nati proprio dalla Romano, l’artista compare poco spesso al fianco della terza moglie in occasioni pubbliche. E forse possiamo ricondurre tutto ciò alla volontà della donna di rimanere lontana dai riflettori mediatici. Sappiamo però che Paola gli è rimasta accanto anche nei momenti più bui, per esempio quando Ghini ha vissuto un down lavorativo. Parliamo degli anni precedenti al Duemila, quando la situazione si complicherà ancora di più a causa di problemi con la legge legati ad alcune questioni in sospeso con la seconda ex moglie. Purtroppo della Romano sembrano non esistere nemmeno foto pubblicate negli anni dai giornali, sintomo della sua riservatezza. Qualcosa però potrebbe cambiare, visto che la famiglia allargata creata con il marito le ha permesso in modo indiretto di finire di nuovo sotto ai riflettori. La figlia maggiore di Massimo, Camilla Ghini, è ormai un volto noto di Forum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA