Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia/ Nella malattia ha trovato la fede

Paola Toeschi, attrice pubblicitaria, è la terza moglie di Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh. I due, che vivono a Bologna, nel 2005 sono diventati genitori di Sofia, quarta figlia dell’artista dopo Sara Elisabeth (1975), Serena Grace (1977) e Daniele (1981). Nel 2010 Paola Toeschi ha scoperto di avere un tumore al cervello: “Fino alla sera prima stavo bene il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”, ha raccontato la moglie di Dodi Battaglia a La Stampa. La donna non riusciva a governare la gamba sinistra, ma pensava si trattasse della reazione a un farmaco che stava prendendo. All’epoca la figlia Sofia aveva solo 5 anni e l’attrice aveva paura di non riuscire a vederla diventare grande, di doverla lasciare da sola: “Era piccola, non capiva tantissimo. Però ha visto una mamma che prima era energica e poi non ne aveva più. Per tanti mesi sono stata a letto”, ha raccontato a TV2000.

Paola Toeschi: la malattia e la fede

Durante la malattia, Paola Toeschi si è avvicinata alla fede: “Un giorno, dopo l’intervento, leggo il libro di uno psichiatra francese, David Servan-Schreiber, che consigliava la preghiera come strumento terapeutico: scandisce il tuo respiro, ti aiuta a tranquillizzarti”, ha detto a Domenica Live. Paola pregava Chiara Luce Badano e don Domenico Masi, fondatore della scuola materna frequentata dalla figlia, perché pensava “che i santi importanti fossero troppo impegnati”. Nel 2013, su suggerimento del marito Dodi Battaglia, Paola Toeschi si è recata a Medjugorje: “Da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme”. L’attrice, che ha vinto la sua battaglia con il cancro ha raccontato la difficile esperienza nel libro “Più forte del male”, pubblicato nel 2017.



