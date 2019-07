PAOLO BORSELLINO/ 27 anni fa la Strage di via d’Amelio: il giudice contro la Mafia

Di Paolo Borsellino e della sua certezza di essere nel mirino della mafia si è tornati a parlare in questi giorni (“Siamo scortati di giorno e liberi di essere uccisi di sera“). Ma quelle frasi di denuncia del magistrato che insieme a Giovanni Falcone è diventato il simbolo dell’Italia migliore, di quella che non si piega a “cosa nostra” e al sistema del tanto peggio tanto meglio, non possono non rappresentare una ferita che torna a sanguinare in questo 19 luglio. Ventisette anni fa, infatti, si verificò la Strage di via d’Amelio, in cui oltre a Paolo Borsellino persero la vita cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo, risvegliatosi in ospedale dopo l’esplosione che alle ore 16:58 vide una Fiat 126 rubata contenente circa 90 chilogrammi di esplosivo del tipo Semtex-H a deflagrare sotto il palazzo in cui abitavano Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino, rispettivamente mamma e sorella del magistrato antimafia.

PAOLO BORSELLINO, IL GIUDICE CONTRO LA MAFIA

Paolo Borsellino sapeva che la sua ora stava per scoccare. Lo aveva capito un attimo dopo che la strage di Capaci aveva portato via il suo amico fraterno, Giovanni Falcone, e per questo lavorava senza sosta. Secondo quanto ricostruito in seguito, all’inizio degli anni Novanta si verificarono dei contatti tra mafia e alcuni elementi dello Stato italiano (la cosiddetta “trattativa Stato-Mafia”) affinché “cosa nostra” smettesse gli attentati stragisti in cambio di un’attenuazione delle pene detentive. Nel momento in cui Paolo Borsellino si mise di traverso rispetto a questa “mediazione” divenne uno dei principali nemici di “cosa nostra”. Il 13 luglio, 6 giorni prima dell’attentato in cui avrebbe perso la vita, confidò ad un agente della scorta:”Sono turbato, sono preoccupato per voi, perché so che è arrivato il tritolo per me e non voglio coinvolgervi”. E’ in questa eroica consapevolezza che si determina la grandezza dell’uomo, capace di svolgere il suo ruolo fino in fondo, senza scendere a compromessi, pur sapendo che la propria onestà lo porterà a morire. Ma non invano, almeno per l’esempio che ha rappresentato e ancora incarna per la sua famiglia (la moglie Agnese, i figli Manfredi, Lucia e Fiammetta) e soprattutto per milioni di italiani.

