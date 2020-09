Paolo Brosio in ospedale, come sta?/ “Momento non facile”, addio al GF Vip 2020?

Avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di ieri, 18 settembre, invece Alfonso Signorini ha annunciato che a causa di alcuni problemi di salute, Paolo Brosio non sarebbe entrato. “Il nostro Paolo Brosio non è qui con noi questa sera come previsto. – sono state le parole di Signorini in diretta – L’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute. Noi ovviamente speriamo che si rimetta prestissimo e gli facciamo i nostri più cari auguri”. Passate alcune ore da questo annuncio, il pubblico si chiede cosa sia accaduto al giornalista e quali siano le sue reali condizioni. A contattarlo personalmente è stato Roberto Alessi. Il direttore di Novella2000 ha fatto sapere di aver prima telefonato a Brosio, senza avere risposta.

Paolo Brosio, come sta? “Giorni particolari in ospedale”

“Guardo la TV: Paolo Brosio non è entrato al GFVip.” scrive Roberto Alessi nell’articolo dedicato su Novella2000, spiegando poi che “Immediatamente lo chiamo, siamo amici da secoli. E con questa storia del Coronavirus basta un accenno alla salute e si tocca ferro. Non risponde. Mi scrive poco dopo” Così svela che Paolo Brosio gli ha scritto questo messaggio: “Robi grazie. Tvb… Devo passare questi giorni un po’ particolari in ospedale a Roma… Momento non facile… ce la farò con aiuto di Dio e dei medici… Un abbraccio, Paolo”. Brosio, insomma, non si sbilancia più di tanto e si dice speranzoso, eppure trapela dalle sue parole una certa preoccupazione. “Speriamo bene. Mi auguro che non mi risponda solo per obblighi contrattuali di esclusiva”, è il commento finale di Alessi.



