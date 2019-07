Paolo Brosio/ L’attacco al Maurizio Costanzo Show:”Aiuta prima le famiglie italiane”

Dopo tanti anni di assenza, Paolo Brosio ha scelto di lanciarsi in un’avventura difficile quest’anno: partecipare all’Isola dei Famosi. Il giornalista ha raccontato la sua esperienza grazie al Maurizio Costanzo Show, dove lo rivedremo questa sera, domenica 21 luglio 2019, in replica su Rete4. “Son tre anni che sto raccogliendo dei fondi per costruire un pronto soccorso”, ha esordito parlando della sua esperienza in Bosnia Erzegovina, una località che gli ha cambiato del tutto la vita dieci anni or sono. Il suo obiettivo era quindi di sostenere questo progetto, motivo che lo ha spinto ad accettare l’invito di partecipare al reality. “Andare a portare gli aiuti nel terzo mondo dà anche la possibilità di aiutare le persone nella loro terra”, ha sottolineato inoltre aggiungendo anche che è uno dei modi per limitare l’immigrazione. Durante l’intervista non sono mancate però le critiche del pubblico e di alcuni ospiti, che hanno chiesto a Brosio come mai non si sia concentrato sugli italiani e le tantissime famiglie in difficoltà. “Le stiamo aiutando insieme ai Vespri di Livorno e di Massa Carrara”, ha specificato. Purtroppo le spiegazioni del giornalista non hanno frenato i presenti, compreso lo stesso conduttore Maurizio Costanzo che gli ha chiesto di sostenere anche Fabrizio Bracconeri, fortemente sotto pressione a causa delle cure costose necessarie per l’autismo invalidante del figlio Emanuele. Clicca qui per rivedere l’intervista di Paolo Brosio.

Paolo Brosio, la lite con Del Debbio a Dritto e Rovescio

Il 2019 per Paolo Brosio è stato l’anno dei ritorni e non solo per via della sua partecipazione come Naufrago all’Isola dei Famosi di quest’anno. Ad un passo dalla finale, il giornalista non ha potuto portare a casa un nuovo successo ed ha dovuto lasciare lo scettro della vittoria ai compagni prescelti dal pubblico italiano, ma una volta tornato a casa la musica sembrava cambiata. Dopo aver militato a lungo al fianco di Emilio Fede in qualità di inviato, Brosio è ritornato infatti a rivestire lo stesso ruolo ne La parola chiave. Un lavoro che gli ha permesso anche di accettare l’invito ad apparire in altre trasmissioni televisive, come Dritto e Rovescio. In particolare, il giornalista è stato invitato nel programma di Paolo Del Debbio lo scorso giugno ed anche in questo caso gli applausi non si sono fatti attendere. Almeno da parte del pubblico, visto lo scontro avvenuto fra il conduttore e l’ospite. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, Del Debbio ha avuto parecchio da ridire su alcune parole al vetriolo di Brosio, che senza mezzi termini ha criticato come è stato gestito il tema a lui caro delle apparizioni miracolose. Un intervento che ha scatenato subito l’ira del padrone di casa, che ha specificato alla fine di non averlo scelto come ospite in prima persona. “La prossima scaletta te la mostreremo per l’imprimatur”, ha sbottato il timoniere.

