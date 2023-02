Paolo, chi è il padre di Gianluca Grignani/ “Non ci vediamo da almeno 15 anni”

Paolo, chi è il padre di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Quando ti manca il fiato”, che racconta il rapporto difficile con suo padre Paolo. “Questa canzone ha 10 anni, l’ho buttata giù d’istinto. Molto bobdylaniana, e la melodia tende ancora ad esserlo. Ho lavorato sul testo. Si intitolava Ciao papà, poi Addio papà e adesso Quando ti manca il fiato”, ha raccontato il cantautore a IoDonna. In una recente intervista al Corriere della Sera, Griginani ha raccontato che la canzone è legata a una telefonata di suo padre che gli domandò se sarebbe andato al suo funerale:

Testo “Quando ti manca il fiato”, canzone Gianluca Grignani/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“Stava bene ed è ancora in vita mio padre, anche se non ci vediamo da almeno 15 anni. Vive in Ungheria. Non ha ancora sentito la canzone e non vorrei gli scoppiasse il cuore. La telefonata risale ad una decina di anni fa in un periodo in cui si era rimarginata la ferita provocata dalla separazione dei miei. Era stata una separazione non gestita tra padre e figlio. Lui se ne andò in maniera poco consona mettendomi in mezzo. Mi sono sentito solo”.

Francesca Dall’Olio, chi è l'ex moglie e chi sono i figli di Gianluca Grignani/ Lui: "mi hanno salvato"

Paolo Grignani: il rapporto con il figlio Gianluca

Paolo Grignani, sposato con Elba (la madre di Gianluca) era spesso fuori casa per lavoro durante l’infanzia del figlio, come ha raccontato il cantautore durante un’intervista a La Stampa: “Mio papà era spesso in giro per lavoro, stava pochissimo a Milano, e passai i primi anni della mia vita senza praticamente conoscerlo. Non lo vedevo mai. Poi all’improvviso decise di portarmi con sé in una trasferta a Torino, dove di fatto nacque il nostro rapporto. Mi portava in giro per la città, nei giardini, lungo i viali; ci incontrammo per la prima volta lì, in un certo senso”. Sempre ai microfoni di IoDonna, Gianluca Grignani ha spiegato il titolo della canzone sanremese: “Parlo prima di padre e poi da figlio, ma poi parlo da qualcuno che dà una soluzione quando ci si rende conto che la vita ti fa mancare il fiato. A me è successo che ero piccolino, quando mio padre mi disse che bisogna morire”.

LEGGI ANCHE:

Gianluca Grignani, rivelato il testo del brano di Sanremo 2023/ Squalifica in arrivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA