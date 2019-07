PAOLO CRIVELLIN/ L’ex Uomini e Donne pubblica online il numero di Angela Caloisi!

Il rapporto tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi a Uomini e Donne, il conosciuto dating show di Canale 5, è sempre stato tra i più apprezzati. I due hanno sempre saputo mantenere un rapporto scherzoso e spensierato che è stato fonte di intrattenimento nel programma, e ha soprattutto reso Paolo e Angela due tra i protagonisti più simpatici dello show condotto da Maria De Filippi. E’ stato però forse proprio questo rapporto goliardico a giocare un brutto scherzo ai due, visto che per condividere su Instagram uno scherzo giocato ad Angela, Paolo ha divulgato pubblicamente il numero di telefono della ragazza. Non è dato sapere se la mossa abbia provocato ripercussioni particolari, ma è chiaro che per un personaggio pubblico bastano pochi minuti di divulgazione dei dati personali sui social per essere raggiunti da migliaia di potenziali fans lesti nel fare lo screenshot.

Distrazione fatale di Paolo su Instagram

Paolo di trova a Torino, nella nuova casa che condivide con Angela, che a sua volta in questi giorni è tornata a Napoli dai parenti. Paolo ha deciso di giocarle così uno scherzo telefonico, chiamandola e dicendole di aver fatto una lavatrice e di averle rovinato una tuta soprattutto uno dei suoi vestiti preferiti. La reazione di Angela è stata molto divertente e lo scherzo di Paolo, ripreso e pubblicato su Instagram, è sicuramente riuscito ma con una controindicazione: si è visto mentre componeva il numero di telefono di Angela, che è divenuto così pubblico per tutti. Paolo si è reso conto in pochissimi minuti della svista, probabilmente segnalata da qualche fan, cancellando le “stories” e ripubblicandole oscurando la parte con il numero. Ma pochi minuti sui social bastano per chi ha avuto la prontezza di fare lo screenshot: morale della favola, per Angela Caloisi lo scherzo sarà probabilmente essere costretta a cambiare numero di telefono.

