Che partenza di nuovo anno sarebbe senza consultare le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno del Capricorno; il noto astrologo – direttamente da I Fatti Vostri – ha presentato il quadro tra amore e lavoro con riferimento al percorso delle nuove settimane all’orizzonte. Quest’anno si divide in due, ci saranno dei cambiamenti planetari importanti da giugno in poi: sfruttate i primi mesi.

Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Capricorno sarà necessario non perdere tempo se dovete realizzare un progetto importante; proprio a partire dal mese di giugno si inaugura un periodo essenziale e di pura forza soprattutto per chi dovrà dedicarsi alle solite occupazioni. Da luglio in poi potreste dover lottare con piccole avversità; voi lavorate meglio in solitaria però non sono da escludere screzi con collaboratori o superiori.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 CAPRICORNO: RAPPORTI LOGORI DA LASCIAR ANDARE

Non poteva mancare nel merito delle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno del Capricorno una lente d’ingrandimento sugli affari sentimentali, sulle novità che dovrebbero dunque riguardare l’amore e tutte le sue sfumature. I sentimenti premiano, agosto e settembre i mesi più importanti; l’estate porterà successo però, in virtù del tanto vigore, sentirete l’esigenza di abbandonare quei rapporti contrassegnati forse da fin troppa ipocrisia. Non siete più disposti a portare avanti quei legami sbilanciati rispetto alle vostre esigenze emotive e quelle altrui.