Paolo Gentiloni: “Covid devastante per l’economia”/ “Ok rapido al Recovery Plan”

Il commissario dell’Unione Europea, Paolo Gentiloni, ha parlato pochi minuti fa in videoconferenza per presentare le previsioni economiche d’estate. Inevitabilmente, si tratta di proiezioni permeate dalle conseguenze catastrofiche generate dalla pandemia di Coronavirus, definite “devastanti” dall’ex presidente del Consiglio italiano. Durante il suo intervento, Gentiloni ha sottolineato che, nonostante la risposta politica messa in atto dall’Europa intera, permane la disuguaglianza tra le nazioni ed è per questo fondamentale addivenire quanto prima a un accordo sul piano di ripresa (leggasi Recovery Plan). Paolo Gentiloni ha poi sottolineato come, per colpa del Covid-19, in tutto il pianeta siano decedute oltre 500mila persone, ribadendo, purtroppo, che il numero “è in aumento di giorno in giorno, in alcune parti del mondo a un ritmo allarmante”. Tornando alle le previsioni economiche d’estate, balzano inevitabilmente all’occhio “i devastanti effetti economici di questa pandemia”. Gentiloni ha altresì sottolineato che “la risposta politica in tutta Europa ha contribuito ad attenuare il colpo per i nostri cittadini, eppure questa rimane una storia di divergenza, disuguaglianza e insicurezza in aumento. Questo è il motivo per cui è così importante raggiungere un rapido accordo sul piano di risanamento proposto dalla Commissione, iniettare nuova fiducia e nuovi finanziamenti nelle nostre economie in questo momento critico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA