Paolo Rossi/ La leggenda vive per il nostro bisogno di impossibile (Domenica In)

Una nuova, vecchia vita per Pablito. Ché lui, dal calcio, proprio non riesce a separarsi. D’altro canto, Paolo Rossi nell’immaginario collettivo rappresenta la vittoria del nostro pallone su quello tedesco, il terzo titolo mondiale agguantato ai Mondiali di Spagna nel 1982, notti di festeggiamenti e di pura fierezza tricolore. Sarà, dunque, un sicuro successo la sua partecipazione a “Domenica In”, in onda questo pomeriggio su Rai 1; nel salotto televisivo di Mara Venier, l’ex calciatore presenterà la sua autobiografia, intitolata “Quanto dura un attimo” e scritta a quattro mani con la moglie Federica Cappelletti, di professione giornalista. Sarà anche l’occasione, per il campione, di accendere i riflettori sulla sua vita privata, sul suo rapporto con la consorte e con le figlie e sul nuovo percorso lavorativo intrapreso a Vicenza, laddove la sua carriera sportiva è esplosa, proiettandolo nell’Olimpo del pallone italiano e intercontinentale. D’altro canto, giusto per citare uno dei suoi record, Rossi è l’unico attaccante ad aver segnato tre reti al Brasile stellare di Zico e Falcao. Scusate se è poco…

PAOLO ROSSI, L’AUTOBIOGRAFIA

“Quanto dura un attimo” è già disponibile in tutte le librerie dello Stivale e potrà diventare uno dei regali natalizi più gettonati per tutti gli appassionati sportivi. Come si legge nella sinossi del libro, “è l’autobiografia di un ragazzo che ha sfidato la sorte fino a diventare leggenda, realizzando il suo sogno di bambino e scrivendo pagine immortali di storia del calcio universale. Uno dei pochi che, a distanza di anni, continua a rimanere un brand Made in Italy: che sia Paolino, Pablito o Paolorossi tutto attaccato, in ogni angolo del mondo il suo nome rievoca gol e vittorie a chi ama il calcio giocato. La sua storia, che parte dal fantastico rumore dei tacchetti negli spogliatoi del Santiago Bernabeu in attesa della finalissima, può essere d’esempio per tutti, per accendere gli entusiasmi e insegnare ai giovani che da ogni difficoltà si può venire fuori e diventare anche campioni. Esattamente come quando in campo rubava il tempo agli avversari, la leggenda di Pablito sfugge all’oblìo delle masse perché tutti abbiamo ancora bisogno di sognare e di credere nelle imprese impossibili”.

PAOLO ROSSI E LA “SUA” VICENZA

È notizia di queste ore la volontà del Comune di Vicenza di conferire a Paolo Rossi la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento per il quale è già stato avviato l’iter burocratico e che legherà per sempre, più di quanto già non lo fosse, il nome di Pablito alla cittadina veneta. Un traguardo che va ad aggiungersi al rientro del campione del mondo tra le fila del Lanerossi Vicenza, compagine che ha rappresentato il suo ideale trampolino di lancio nel calcio che conta. Da poco più di un anno, infatti, Rossi ricopre il ruolo di ambasciatore della società. Nel 2018 il patron della squadra biancorossa, Renzo Rosso, precisò (come riferito da “Repubblica”) che “Paolo sarà attivo nella vita societaria del club calcistico, sia come ambasciatore della società negli eventi istituzionali e sociali che la vedranno protagonista, sia come membro del consiglio di amministrazione in qualità di consigliere indipendente”. Parole alle quali l’ex centravanti replicò così: “Ho accettato la proposta di Renzo Rosso perché è un imprenditore serio e concreto e perché sono contento di rientrare a far parte di una grande famiglia che non ho mai dimenticato e che ho sempre avuto nel cuore, per quello che mi ha dato e per quello che ha rappresentato nella mia vita e nella mia carriera. Adesso le carte ci sono tutte per costruire il Vicenza del futuro, per fare un ottimo lavoro e raggiungere obiettivi importanti e per far sì che la mia esperienza vincente con questi colori possa ripetersi ancora. Puntare in alto si può, avanti tutta”.



