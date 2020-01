Paolo Ruffini/ “Diana Del Bufalo? Mi scuso, non sono indifferente al suo dolore”

Solo poche settimane fa Diana Del Bufalo annunciava la fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini. Il conduttore ammetteva la sua sofferenza a Verissimo, dicendosi affranto per la fine di questa storia. Oggi torna a parlarne nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi” ha ammesso. Poche parole per rispettare la promessa fatta anche alla sua ex compagna di tenere le motivazioni del loro addio lontane dal gossip. Intanto Ruffini si prepara a tornare in tv. Da martedì 7 gennaio, infatti, Italia 1 lascerà spazio alla prima puntata del programma ‘La pupa e il secchione e viceversa‘.

Paolo Ruffini torna in tv con La Pupa e il secchione

Al settimanale ‘Chi’, il conduttore ha anticipato anche alcuni degli ospiti che andranno a trovarlo nello studio de La pupa e il secchione: “Io sono come uno scienziato che analizza al microscopio questi bizzarri esseri con vari tipi di disadattamento, ma la sfida di questa edizione è prendere il trash in contropiede: ci saranno ospiti come Aldo Busi, Barbara Alberti, Giampiero Mughini, Cecchi Paone, ho cercato di metterci la tenerezza, sarà tutto diverso”. Nonostante la sua vena comica, svela che non prenderà in giro i concorrenti: “Non perché sarebbe bullismo, – spiega – ma perché se uno vede la foto di Gandhi e non sa chi sia, non c’è bisogno di aggiungere altro”.

