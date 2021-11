Paolo Ruffini/ Fidanzato dopo Diana Del Bufalo? Gossip e la proposta su GF Vip

Paolo Ruffini torna su Rai 1 e si prepara a mettersi in gioco per indovinare il parente misterioso nella nuova puntata de I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus. Un ritorno sul piccolo schermo per il conduttore, che da qualche tempo si è infatti dedicato ad altri progetti. Proprio il conduttore, qualche tempo fa, ha infatti dichiarato, in un’intervista a SuperGuidaTv, “Aspetto a livello televisivo che qualcuno mi comunichi qualcosa di ufficiale per tornare davanti alle telecamere. Per quanto riguarda il cinema, dovrei partire a settembre con i primi ciak del film “Rido perché ti amo”, una commedia romantica che ho anche scritto.”

C’è chi però ha sperato di rivederlo in qualche reality show, magari mettendosi in gioco come concorrente, un’ipotesi che, almeno per il momento, sembra essere irrealizzabile.

Paolo Ruffini, nuova fidanzata dopo Diana Del Bufalo?

Sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip, ad esempio, Paolo Ruffini ha confessato: “Mi candiderei per condurlo ma lo sta facendo benissimo Alfonso Signorini. Credo che si stia delineando un lavoro che è quello di concorrente di reality. Ci sono colleghi che sono bravissimi nel fare questo mestiere.” Uno tra tutti? “Francesca Cipriani è secondo me un’ottima concorrente di reality perché è straordinaria. Crea delle dinamiche, è simpatica e non la trovo mai volgare.” Ma di Paolo si è spesso parlato anche per i suoi amori, l’ultimo noto con Diana Del Bufalo finito, purtroppo, abbastanza male. Non è chiaro se oggi Paolo abbia nella sua vita e nel suo cuore un nuovo amore.

