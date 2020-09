Paolo Savona positivo al coronavirus/ Chiuse sedi Consob: “Asintomatico, sto bene”

Paolo Savona è risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata riportata dall’AdnKronos e ha trovato poi conferma negli ambienti della Consob. L’ex ministro degli Affari europei, 84 anni, è un portatore asintomatico di Sars-CoV-2, inoltre è già in quarantena e lavora da casa. In seguito alla sua positività, si è deciso come misura precauzionale e per la sanificazione degli ambienti di tener chiusi gli uffici della Consob di Roma e Milano da lunedì a venerdì prossimo. Paolo Savona avrebbe prima accusato un rialzo febbrile, ma ora risulta asintomatico. Intanto i componenti della Consob, la Commissione per le Società e la Borsa di cui è presidente, sono stati sottoposti a tampone e sono anch’essi in isolamento, in quanto nei giorni scorsi hanno tenuto una riunione proprio con Savona. La stessa precauzione è stata presa per le persone dello staff, che comunque è risultato negativo. «Ho saputo oggi della mia positività. Mi sento benissimo e continuerò a lavorare da casa», ha dichiarato il numero uno Consob, come riportato da Repubblica.

CONSOB, PAOLO SAVONA POSITIVO AL CORONAVIRUS: “STO BENE”

Il direttore generale della Consob, Mauro Nori, dopo aver appreso della positività del presidente Paolo Savona e in seguito alla chiusura delle sedi di Roma e Milano, ha scritto una lettera ai dipendenti. «La prosecuzione delle attività ordinarie sarà assicurata, come di consueto in misura prevalente da remoto e, al termine delle previste attività di sanificazione, anche dal presidio fisico della Direzione generale e da almeno uno dei componenti della Commissione». Sulla sua decisione ha aggiunto: «Ho assunto questa decisione, in qualità di datore di lavoro, come misura prudenziale e precauzionale dopo che oggi è stato riscontrato in Istituto un caso di positività al Covid». Nel frattempo Savona, che ha trascorso alcuni giorni in Sardegna quest’estate, all’AdnKronos ha dichiarato sulle sue condizioni: «Sto benissimo. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto. L’ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa».



