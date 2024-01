Papa Francesco a Che tempo che fa, diretta video Nove/ Intervista da Fabio Fazio: orario tv, tutti i temi

FAZIO INTERVISTA PAPA FRANCESCO A “CHE TEMPO CHE FA”: INFO TV, VIDEO STREAMING E ORARI

Al ritorno dalla pausa natalizia, “Che tempo che fa” torna con il “botto” in questa domenica 14 gennaio 2024: Papa Francesco sarà protagonista della prima intervista ad un Pontefice in un talk show “fuori” dai canali Rai. Appuntamento dalle ore 19.30 con il via della nuova stagione 2024 di CTCF sul Canale Nove in tv e in video streaming sul sito Nove.tv e su Discovery +. In realtà per il Santo Padre l’intervista con Fabio Fazio non è un’assoluta novità in quanto l’esordio avvenne lo scorso 6 febbraio 2022 quando però “Che tempo che fa” andava in onda su Rai 3 con ascolti da record con picchi vicino ai 9 milioni di share.

Papa Francesco a ‘Che tempo che fa’ sul Nove/ Intervista tv da Fabio Fazio per la seconda volta: i temi

Sarà un’intervista a tutto campo quella a Papa Francesco, non certo la prima in questi ultimi tempi: lo scorso novembre fu la volta del Tg1 con l’intervista a tu per tu con il direttore Chiocci, pochi mesi prima il Santo Padre venne invece intervistato dal Tg5 e dal programma su Rai 1 “A Sua immagine”. «A me piace stare con gli amici qualche volta a raccontare cose mie, ascoltare quelle loro. Per questo uno dei motivi per cui io non sono andato ad abitare nell’appartamento pontificio è perché i Papi che c’erano prima erano Santi e io non me la cavo, non sono tanto Santo», sottolineò Papa Francesco nella precedente intervista a “Che tempo che fa”, raccontando del bisogno di avere dei rapporti umani, «per questo abito in questo albergo di Santa Marta dove si trova gente che parla con tutti, trovi degli amici. È una vita per me più facile, l’altra non me la sento di farla, non ho le forze e le amicizie a me danno forza. Ho bisogno degli amici, sono pochi eh, sono pochi ma veri».

Fabio Fazio attacca ”La Rai contro di me”/ Arriva la secca replica Roberto Sergio

TUTTI I TEMI DELL’INTERVISTA A PAPA FRANCESCO E LA “RISPOSTA” SULLA BENEDIZIONE ALLE COPPIE GAY

E dunque appuntamento sul Canale Nove dalle ore 19.30 per la prima puntata dell’anno con “Che tempo che fa” e con probabilmente subito il collegamento dal Vaticano per l’intervista con Papa Francesco. Dopo le celebrazioni del Santo Natale e del Capodanno, il tema cruciale di questi tempi così complessi per la Chiesa e per il mondo è l’appello costante alla pace: «contro ogni guerra e contro l’uso delle armi che ci portano alla terza guerra mondiale a pezzi», è il monito rilanciato anche di recente dal Santo Padre. Oggi all’Angelus il Papa ha rilanciato un ulteriore appello alla pacificazione: «non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo, specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. All’inizio dell’anno ci siamo scambiati auguri di pace, ma le armi hanno continuato ad uccidere e distruggere. Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolverli, perché semina morte tra i civili e distrugge città e infrastrutture. In altre parole, oggi la guerra è in sé stessa un crimine contro l’umanità».

Fabio Fazio annuncio choc: "Fra 4 anni lascio la tv"/ "Smetto per dedicarmi alle cose che amo di più"

Nel corso dell’intervista saranno poi ripercorsi i vari temi posti nel recente discorso di auguri al Corpo Diplomatico in Vaticano dove Papa Francesco ha sottolineato il suo personale “programma” per il futuro della Chiesa: dall’insensatezza delle guerre ai grandi sconvolgimenti sociali, dall’attenzione per la famiglia fino alla sonora bocciatura della teoria gender e dell’utero in affitto. Temi sociali e temi “alti” assieme ai racconti più intimi fino agli aneddoti: l’intervista a Papa Francesco di certo riprenderà anche le parole sottolineate nell’incontro a porte chiuse nella Basilica di S. Giovanni in Laterano, dove con circa 800 tra sacerdoti diocesani, diaconi permanenti e religiosi presbiteri si è discusso dei grandi nodi che affliggono la Santa Chiesa Cattolica. Tra questi, il Santo Padre ha “spiegato” il perché di una decisione importante presa dal Vaticano sulla benedizione delle coppie omosessuali (la dichiarazione “Fiducia Supplicans”, firmata da Papa Francesco): «Benediciamo le persone, non le associazioni. Se viene l’associazione Lgbt no, le persone invece sempre» ha detto Bergoglio rispondendo alle perplessità del clero sulla materia secondo quanto riportato da ANSA e Adnkronos (non è infatti disponibile un discorso ufficiale sul sito del Vaticano, ndr), «Quando si affrontano certi temi ci possono essere reazioni giustificabili, tutto si risolve con il dialogo. Con il confronto […] Noi benediciamo le persone, non il peccato… forse vengono come coppie o come persone».

“A me piace stare con gli amici qualche volta a raccontare cose mie, ascoltare quelle loro. Per questo uno dei motivi per cui io non sono andato ad abitare nell’appartamento pontificio è perché i Papi che c’erano prima erano Santi e io non me la cavo, non sono tanto Santo.

Ho… pic.twitter.com/BEk04tpTlg — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 14, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA