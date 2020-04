Papa Francesco “Coronavirus? Risposta della natura”/ Riflessione su crisi ambientale

Secondo Papa Francesco, la pandemia di Coronavirus potrebbe rappresentare la “risposta” della natura ai cambiamenti climatici. Intervistato sulla crisi mondiale del momento dal giornalista britannico Austen Ivereigh, il Pontefice ha anche approfittato per dire la sua anche sulla questione ambientale. A suo dire, l’epidemia di Covid-19 sarebbe una delle “risposte della natura” agli essere umani che hanno ad oggi sempre ignorato la crisi ecologica. Nell’intervista pubblicata oggi simultaneamente in The Tablet (Londra) e Commonweal (New York), Bergoglio ha commentato: “Non abbiamo dato ascolto alle catastrofi parziali. Chi è che oggi parla degli incendi in Australia? E del fatto che un anno e mezzo fa una nave ha attraversato il Polo Nord, divenuto navigabile perché il ghiaccio si era sciolto? Chi parla delle inondazioni? Non so se sia la vendetta della natura, ma di certo è la sua risposta”. Dalla sua residenza in Vaticano, Papa Francesco ha risposto alle domande del giornalista commentando anche il suo periodo di quarantena durante il quale ha ammesso di essere in via di ripresa dalla sua bronchite. In un momento come questo le sue preghiere si sono intensificate ancora di più. Un periodo che lo stesso Pontefice ha definito “di grande incertezza”.

PAPA FRANCESCO “CORONAVIRUS? RISPOSTA DELLA NATURA”: LA RIFLESSIONE

Papa Francesco ha commentato con estrema preoccupazione la crisi che il mondo intero sta fronteggiando, dando molta importanza all’aspetto legato al clima, all’ambiente ed ovviamente all’azione non sempre corretta dell’uomo. Nella sua intervista uscita oggi, Bergoglio ha aggiunto: “Ogni crisi è un pericolo, ma è anche un’opportunità. Ed è l’opportunità di uscire dal pericolo”. Quindi ha reso una sua riflessione su come il mondo è cambiato e su quello che da questo momento l’uomo è chiamato a comprendere e a fare: “Oggi credo che dobbiamo rallentare un determinato ritmo di consumo e di produzione e imparare a comprendere e a contemplare la natura”. Una riflessione che nasce dalla citazione della sua enciclica ecologica Laudato si’. “E a riconnetterci con il nostro ambiente reale. Questa è un’opportunità di conversione”, ha concluso Papa Francesco sull’argomento. Infine Papa Francesco ha incoraggiato le persone a casa in isolamento a trovare modi creativi per restare a casa: “Abbi cura di te per un futuro che verrà”, ha concluso.



