Papa Francesco/ “Grato a medici e infermieri morti per covid, sono degli eroi”

Papa Francesco torna a rivolgere il proprio pensiero ai medici, agli infermieri, e in generale, agli operatori sanitari, che hanno perso la vita da un anno a questa parte a casa della pandemia di covid. In occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, il Pontefice ha inviato un messaggio che è stato letto dall’arcivescovo Vincenzo Paglia, in cui rivolge “un pensiero speciale” al persona medico, “ricordando lo svolgimento generoso e a tratti eroico della loro professione vissuta come una missione”.

E ancora “L’esempio di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno messo a repentaglio la propria vita fino a perderla suscita in tutti noi viva gratitudine ed è motivo di riflessione di fronte a tanta oblatività”. In totale sono 326 i medici che hanno perso la vita a causa del covid, fra cui gli ultimi due deceduti nella giornata di ieri. “La prima vittima – le parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo) – l’11 marzo scorso, è stato Roberto Stella, presidente degli ordini dei medici di Bari. Da quel giorno le bandiere della Fnomceo sono rimaste a mezz’asta in segno di lutto”.

PAPA FRANCESCO RICORDA MEDICI E INFERMIERI MORTI PER COVID, COME LUI ANCHE IL MINISTRO SPERANZA

Numerose le personalità di spicco, oltre a Papa Francesco, che hanno ricordato i medici in questa giornata speciale, fra cui anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto presso la sede della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri a Roma: “Medici, infermieri e tutti i professionisti sanitari, a cui diciamo ancora grazie, hanno dimostrato il loro valore e la loro forza, in questo anno di pandemia. Ora – ha proseguito – dobbiamo provare tutti ad assumere un impegno, ovvero quello di provare a trarre una lezione da questi mesi così difficili. E per me la lezione essenziale è che il Servizio sanitario nazionale è davvero la pietra più preziosa che abbiamo, e su cui dobbiamo investire con tutta l’energia”.



