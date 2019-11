Papa Francesco in Thailandia e Giappone/ Diretta video “giovani non vivete su divano”

Papa Francesco è arrivato ieri a Bangkok per il suo lungo viaggio nel sud-est asiatico dove toccherà oltre alla Thailandia anche il Giappone e le due città simbolo della guerra nucleare, Hiroshima e Nagasaki. Un viaggio di speranza sulle orme di San Giovanni Paolo II che giusto 53 anni fa si recò in visita agli “ultimi” dell’Asia: con quel viaggio intercontinentale, il Santo Padre nel 1984 dichiarò davanti al mondo la presenza della Chiesa in Asia come attuale missione del nuovo millennio. «Papa Giovanni Paolo II, il Pontefice che contribuì al crollo del regime comunista, ebbe sempre a cuore le sorti del popolo di Dio in Asia. La sua prima visita fu in Corea del Sud. All’epoca, i cattolici erano una minoranza. Dopo il suo viaggio apostolico, invece, ci fu un enorme numero di conversioni, che non fu dettato solo dalla novità, ma direi anche dalla potenza del messaggio cristiano di cui il Papa era foriero», ricorda Gianfranco Svidercoschi, ex vicedirettore dell’Osservatore Romano, intervistato da “In Terris”. Dalla Thailandia al Giappone, con uno sguardo che inevitabilmente non potrà non considerare il dramma in corso a poche centinaia di chilometri a Hong Kong: in attesa di parole che potrebbero fermare una guerra a tutto campo tra la Cina e i manifestanti della Città-Stato, il Papa si avvicina “in punta di piedi” approdando tra sabato e domenica (e vi rimarrà fino a martedì) a Tokyo. Accoglienza enorme però è attesa e già si è intravista ieri per Papa Francesco nella capitale Bangkok, con l’abbraccio alla cugina suora Ana Rosa Sivori che proprio qui vive con le Figlie di Maria Ausiliatrice e gli farà da interprete in tutto il viaggio. 300mila cattolici, assoluta minoranza, la presenza del Papa in Thailandia è anche un messaggio di pace e dialogo interreligioso con buddisti e altre religioni asiatiche: «So che stasera state facendo una veglia di preghiera, state pregando. E so che altri stanno camminando, che vengono qui. Belle queste due cose! Pregare e camminare! Nella vita bisogna fare queste due cose: avere il cuore aperto a Dio, perché da Lui riceviamo la forza; e camminare, perché non si può stare fermi nella vita», spiega il Papa nel videomessaggio lanciato a tutti i partecipanti dei prossimi appuntamenti del fittissimo calendario di questo ennesimo viaggio estero di Papa Bergoglio.

IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO

«Un giovane non può andare in pensione a 20 anni. deve camminare. Sempre oltre, sempre in salita. Qualcuno di voi mi può dire: “Sì, Padre, ma a volte io sono debole e cado”. Non importa! C’è una canzone alpina che dice: “Nell’arte di salire, ciò che conta non è non cadere, ma non rimanere a terra”. Non passare la tua vita seduto sul divano! Vivi la vita, costruisci la vita, fai, vai avanti! Vai sempre avanti nel cammino. Impegnati. E avrai una felicità straordinaria»: il messaggio per i giovani è il centro, il fulcro della visita di Papa Francesco in Thailandia e Giappone, un annuncio a quei giovani che saranno protagonisti futuri di quesi due Paesi nella complessa e mai semplice dinamica di pace in quest’area del mondo così vicino, volendo, alla Corea del Nord e ad Hong Kong. Amato dai cattolici qui in Thailandia ma anche dai buddisti, come spiega la cugina suora a Vatican News «la figura di Papa Francesco è apprezzata in Thailandia per la sua vicinanza alla gente, la sua semplicità, la sua coerenza… perché quello che dice, che insegna, lui lo vive». Dicevamo programma fitto, e calendario intensissimo è infatti con l’intero viaggio “coperto” dalla costante diretta live in video streaming sul canale YouTube del Vaticano oltre che con Tv2000: nel pomeriggio italiano avverrà la cerimonia di benvenuto e l’incontro con il primo ministro tailandese nella sede del Governo (con discorso di Francesco). A seguire, la visita al patriarca supremo dei buddisti con relativo dialogo interreligioso, la visita al re Maha Vajiralongkorn “Rama X”, il tutto prima della Santa Messa nello Stadio Nazionale. Nella giornata di domani, 22 novembre, visite ecumeniche e incontri con i cattolici presenti in Thailandia ma anche con i leader delle altre religioni presenti nel Paese asiatico. Il 23 trasferimento in Giappone a Tokyo, mentre domenica 24 ci sarà il momento centrale della visita di Papa Francesco a Nagasaki e Hiroshima prima del ritorno nella capitale giapponese per i restanti incontri di lunedì 25 e martedì mattina 26 novembre.





