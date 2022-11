Papa Francesco: “migranti, Ue non lasci solo Governo Meloni”/ “L’opposizione aiuti!”

MIGRANTI, L’APPELLO DI PAPA FRANCESCO ALL’EUROPA PER NON LASCIARE SOLA L’ITALIA E IL GOVERNO MELONI

«Auguro il meglio al nuovo Governo Meloni in Italia»: lo ha detto Papa Francesco nella consueta conferenza stampa a bordo dell’aereo di ritorno dal viaggio apostolico tenuto in Bahrain dal 3 al 6 novembre. Parlando della rinnovata emergenza immigrazione, con lo scontro tra Ong e Governo italiano, il Santo Padre ha lanciato un appello all’Unione Europea affinché non lasci ancora una volta sola l’Italia nella sfida più complicata, ovvero la gestione dell’immigrazione con barconi in arrivo da tutto il Mediterraneo.

Bonus 150 euro/ Potrebbe essere prorogato anche a dicembre?

«In mare la vita va salvata», ribadisce Papa Francesco, spiegando però come proprio perché il Mediterraneo è diventato «il cimitero più grande del mondo», è lì che «l’Italia, questo governo, non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la responsabilità è europea». Parlando della nave “Umanity” nel porto di Catania, il Pontefice ha riconosciuto come le autorità italiane abbiano già fatto sbarcare «i bambini, le mamme, i malati, l’ho sentito, almeno l’intenzione c’era». Apertura di credito importante quella fatta da Papa Francesco al Governo appena insediato, cui «auguro il meglio» per l’inizio del difficile lavoro di gestione delle tante emergenze attualissime.

DOPO LE PIAZZE PER LA PACE/ La Meloni e quell'Italia che preferisce il Papa alla Nato

PREMIER MELONI RINGRAZIA PAPA FRANCESCO: “GRAZIE PER INVITO A CONCORDIA NAZIONALE”

«La prima donna alla guida di un Governo in Italia?», è stato poi chiesto a Papa Francesco in aereo dopo aver discusso del tema migranti, «è una sfida il nuovo governo incomincia adesso, io sono qui: gli auguro il meglio. Io sempre auguro il meglio a un governo, perché il governo è per tutti e gli auguro il meglio perché possa portare l’Italia avanti». Il secondo appello lanciato da Papa Francesco è proprio per uno spirito di concordia nazionale che possa far superare le tante emergenze: Bergoglio esorta le forze politiche, anche dell’opposizione, «tutti gli altri che sono contrari al partito vincitore di collaborare con la criticità, con l’aiuto, per far sì che il governo sia di collaborazione, non un governo dove ti muovono il viso, ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l’altra, io chiamo alla responsabilità».

GLI EFFETTI DEL PNRR/ In arrivo il Dpcm per la spending review permanente

Non solo, per il Papa non è affatto giusto «che dall’inizio del secolo fino a ora l’Italia abbia avuto 20 governi? Finiamola con questi scherzi…». Immediata e riconoscente la nota della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in risposta alle parole usate da Papa Francesco nella conferenza stampa di ritorno dal Bahrain: «Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà».











© RIPRODUZIONE RISERVATA