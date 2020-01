Papa Francesco schiaffeggia fedele, video/ Donna lo strattona, si libera colpendola

Fa sempre un certo effetto “scoprire” che anche i Papi sono uomini: per questo è diventato virale il video in diretta mondiale di Papa Francesco che schiaffeggia sulle mani una fedele di origini asiatiche che lo stava strattonando con forza all’uscita sul sagrato di Piazza San Pietro per il tradizionale saluto al termine del Te Deum. Il gesto è durato in tutto qualche secondo ma tanto è bastato per “mandarlo” in mondovisione con le relative (non sempre rispettosissime) conseguenze e commenti sui social. Da chi lo contesta dicendo che la stizza provata non è degna di un Pontefice a chi invece loda la reazione “umanissima” di fronte all’insolenza della donna che, sebbene in buona fede, non ha colto momento e misura delle sue azioni. Il risultato è quei tre schiaffetti lanciati sulle mani della fedele asiatica per provare a liberarsi, con sguardo di rimprovero molto seccato lanciato alla donna: i saluti con i bambini, le carezze ai tantissimi fedeli presenti in Piazza, vengono però così “annullati” da una reazione anomala ma comunque comprensibile da chi si vedeva sofferente per quello strattonamento eccessivo della fedele troppo espansiva.

LO SCHIAFFO DEL PAPA “RITORNA”

«È importante il dono della pazienza per tutti, anche per il Papa: mi scuso per aver perso la pazienza ieri in Piazza San Pietro»: lo ha detto lo stesso Papa Francesco poco fa nell’Angelus di Capodanno, sempre dalla stessa piazza dove ieri è avvenuto lo “schiaffo” divenuto virale. Un segno di stizza ma dal quale imparare molto, con l’esempio dato da Papa Francesco per tutti, anche dopo un errore commesso. Secondo i vaticanisti presenti al momento della “tensione” dopo il Te Deum, il Papa è rimasto dolorante sia al braccio strattonato sia all’anca, di cui è già sofferente da tempo: il rischio di cadere e di riproporre quanto già successo nel 2016 durante il viaggio in Messico è stato tale che la reazione del Papa è andata per liberarsi il prima possibile dalla stretta della donna che voleva, questo sì, “solo” stringere il Pontefice verso sé. Nel caso passato, Papa Francesco aveva rimproverato chi lo aveva fatto cadere sopra un disabile sempre per “colpa” di un saluto «Non siate egoisti, il Papa è di tutti». All’epoca fu simpatico il commento, che vale anche per oggi, dei Papaboys a seguito di Francesco: «qualche scalmanato ha tirato Papa Francesco ed il povero Santo Padre è finita addosso ad un ragazzo diversamente abile su una carrozzina. La reazione di Francesco è stata da… buon padre di famiglia quando viene fatto un po’ arrabbiare, altro che gaffe».

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz — Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019





