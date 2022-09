Papa Luciani: chi era e com’è morto Giovanni Paolo I/ Stroncato da un infarto dopo…

Papa Luciani, chi era Giovanni Paolo I proclamato beato

Papa Luciani è stato proclamato Beato da papa Francesco il 4 settembre 2022. Nato a Canale d’Agordo il 17 ottobre 1912 con il nome di Albino Luciani da Giovanni Luciani e Bortola Tancon, sua seconda moglie. Fu ordinato diacono il 2 febbraio 1935 e presbitero il 7 luglio dello stesso anno. nel 1947 si laurea in sacra teologia continuando la propria vita al servizio della chiesa. Nel 1954 diventò diacono generale della diocesi di Belluno e, in seguito, diventò vescovo di Vittorio Veneto. Il vescovo Luciani partecipò a tutte le quattro sessioni del concilio Vaticano II (1962-1965), facendoci così conoscere dai più importanti ranghi della Chiesa e il 15 dicembre 1969 papa Paolo VI nominò Luciani patriarca di Venezia.

Il cardinale Luciani lasciò per l’ultima volta Venezia il 10 agosto 1978 per il conclave dal quale sarebbe uscito papa il 26 agosto al secondo giorno di votazione. Salì al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo I ed oggi è ricordato come il “Papa del sorriso” e “Sorriso di Dio”.

Com’è morto Papa Luciani (Giovanni Paolo I) e la beatificazione

Eletto papa il 26 agosto 1978, Papa Luciani guidò la Chiesa solo per 33 giorni. Il Papa si spense, probabilmente, tra le ore 23:00 del 28 settembre 1978 e le ore 5:00 del 29 settembre, nel suo appartamento privato. Intorno alla morte di Papa Luciani ci furono diverse leggende. Intorno alla sua morte, tuttavia, non c’è alcun giallo come ha il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin: “La sua – ha detto il porporato – è stata una morte naturale. Dispiace che questo noir continui anche ai giorni nostri”.

A settembre 2022 è stato proclamato beato per la guarigione di Candela Giarda, avvenuta a Buenos Aires nel 2011. Oggi, Papa Luciani riposa nelle Grotte Vaticane dal 4 ottobre 1978. Dopo la sua morte, salì al soglio pontifico Karol Wojtyła con il nome, in sua memoria, di Giovanni Paolo II.











