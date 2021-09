Papà morto davanti a scuola/ Perugia, il malore dopo avere accompagnato le figlie

Il primo giorno di scuola si è trasformato in una tragedia a Spello, in provincia di Perugia. Un papà di 47 anni è morto dopo avere accompagnato le due figlie in classe. Un malore non gli ha lasciato scampo, proprio mentre si trovava davanti all’istituto scolastico insieme agli altri genitori ed era pronto a tornare in macchina per rientrare in casa.

Le cure dei medici del 118, prontamente accorsi, si sono rivelati vani. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo, avvenuto per cause naturali. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Foligno e della Stazione di Spello. Il quarantasettenne, in base alle prime indiscrezioni che emergono, è stato colpito da un infarto fulminante. Non è chiaro, tuttavia, se la Procura deciderà di effettuare l’autopsia sul corpo della vittima oppure se la salma verrà subito consegnata alla famiglia affinché possano essere celebrati i funerali.

Papà morto davanti scuola: tragedia nel giorno del ritorno sui banchi

La tragedia, vissuta in prima persona dai genitori e dagli alunni che si trovavano davanti all’istituto scolastico per il ritorno sui banchi, ha sconvolto tutto il Comune di Spello, che conta 8 mila abitanti ed è vicinissimo a Foligno e ad Assisi, in provincia di Perugia. In molti conoscevano il papà morto davanti la scuola delle sue due figlie. La comunità si è stretta attorno alla famiglia della vittima.

Le due figlie del quarantasettenne, al momento del malore, erano fortunatamente già in classe. Non hanno assistito alla terribile scena. Il papà le aveva salutate con gioia nel primo giorno di scuola, poi si era diretto verso la propria vettura. Durante il tragitto è stato colpito dall’infarto fulminante che gli ha tolto prematuramente la vita. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo. I tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo si sono rivelati inutili.

