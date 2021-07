Paquetà alla Juventus?/ Calciomercato news, ipotesi di uno scambio con il Lione

CALCIOMERCATO NEWS, PAQUETA’ PIACE AI BIANCONERI

La Juventus segue sempre con grande interesse tutti i campioni del panorama internazionale per poi affondare il colpo in fase di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti i bianconeri avrebbero in questo senso messo gli occhi su Lucas Paquetà, di proprietà dell’Olympique Lione ed attualmente impegnato con la Nazionale brasiliana in Coppa America. Passato in Serie A con la maglia del Milan dove non aveva convinto del tutto, il centrocampista si è distinto particolarmente con i verdeoro, con cui si appresta a disputare la finale del torneo contro l’Argentina, oltre che nella stagione passata con il suo club in Ligue 1, dove ha collezionato 10 reti e 6 assist vincenti in 34 apparizioni complessive tra campionato e coppa. Il valore del cartellino di Paquetà al momento è decisamente aumentato rispetto ai 20 milioni di euro pagati dai transalpini al Milan nel settembre del 2020 ed in casa Juventus si lavora alla strategia per trattarlo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Si pensa ad uno scambio per aggiudicarsi Luis Alberto

CALCIOMERCATO NEWS, SI PENSA AD UNO SCAMBIO

L’intenzione della Juventus di portare a Torino Lucas Paquetà in questo calciomercato estivo potrebbe spingere verso l’addio di altri due calciatori già presenti nella rosa del club. I bianconeri sarebbero infatti propensi a tentare di convincere l’Olympique Lione di lasciar partire Paquetà inserendo nella trattativa il cartellino di Mattia De Sciglio, il quale ha già giocato proprio con i biancorossoblu nella passata stagione in prestito e con il contratto in scadenza tra un anno nel giugno del 2022. Un altro difensore che seguirebbe i passi del connazionale è Daniele Rugani, di ritorno dall’esperienza con il Cagliari.

LEGGI ANCHE:

Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato news, Napoli in pole position e c'è il MilanPOGBA ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news, ritorno complicato a causa del PSG

© RIPRODUZIONE RISERVATA