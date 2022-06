Paradiso amaro/ Su Canale 5 il film con Richard Gere

Paradiso Amaro, film di Canale 5 diretto da Alexander Payne

Paradiso amaro va in onda su Canale 5 oggi, sabato 4 giugno 2022, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia drammatica del 2011 distribuita dalla 20th Century Fox e prodotta dalla Ad Hominem Enterprises. La regia è di Alexander Payne, in 22 anni di carriera ha diretto dieci film e una serie televisiva dal titolo Hungh. Payne è anche un bravo sceneggiatore e per questo ruolo ha vinto importanti premi: Nel 2005 ha guadagnato un Premio Oscar come migliore sceneggiatura non originale per Sideways: In viaggio con Jack, con lo stesso film ha vinto anche 1 Golden Globe e 1 BAFTA.

Nel 2012 arriva per il secondo Premio Oscar come migliore sceneggiatura non originale per Paradiso amaro. Nel 2003 ottiene un Golden Globe come migliore sceneggiatura per A proposito di Schmidt. Il protagonista principale è George Clooney, in 37 anni di carriera ha interpretato 43 film e 1 serie televisiva. Il film Paradiso amaro ha collezionato molti premi importanti: 1 Premio Oscar nel 2006 come attore non protagonista per Syriana, poi 4 Golden Globe: nel 2001 come migliore attore per Fratello dove sei?, nel 2006 per Syriana, nel 2012 per Paradiso amaro e nel 2015 Premio Cecil B. DeMille. Al Festival di Venezia nel 2005 ha vinto il Premio Osella per la migliore sceneggiatura per Good night, and good luck. Nel 2017 gli è stato consegnato il Premio onorario Cèsar.

Paradiso Amaro, la trama del film

La storia Paradiso amaro è ambientata nelle Hawaii, il protagonista è l’avvocato Matt King interpretato da George Clooney e tutte le vicende che accadono nella trama ruotano attorno alla figura di questo uomo. Matt proviene da una famiglia molto ricca e non gli manca nulla, ha un lavoro che lo gratifica molto e una famiglia felice. Un giorno succede l’imprevisto, a causa di un incidente in barca sua moglie rimane in coma irreversibile. L’uomo resta da solo ad occuparsi delle due figlie, l’adolescente Alex e la piccola Scottie.

Questa situazione mette Matt nella condizione di arginare problematiche che fino a quel momento non sapeva nemmeno che esistessero. Alex dopo l’assenza della madre comincia ad adottare comportamenti autodistruttivi, Scottie invece è diventata più arrogante e insolente. Oltre a tutti questi problemi, l’avvocato deve risolvere una questione alquanto spinosa, nel ruolo di amministratore fiduciario di 25 mila acri che si trovano sull’Isola di Kauai, deve decidere se tenere questo paradiso incontaminato a cui le sue figlie non vorrebbero rinunciare, oppure vendere il terreno in modo da soddisfare i suoi cugini tra cui Hugh. La vita di Matt si complica quando scopre che la moglie aveva un amante.

Curioso di scoprire di chi si tratta intraprende un viaggio con le figlie alla ricerca di quest’uomo e con loro comincerà a ricostruire la sua famiglia e il rapporto con le ragazze. Dopo aver scoperto la verità sulla relazione segreta della moglie e aver conosciuto con chi lo tradiva, Matt ritorna a casa con due importanti decisioni da prendere, se staccare la spina a Elizabeth e cominciare una nuova vita e se vendere le terre e condannare l’isola a una selvaggia cementificazione oppure lasciare le cose come stanno e mantenere vergini e paradisiaci quei luoghi incontaminati.

Il video del trailer di Paradiso Amaro

