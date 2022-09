Parigi, moto e scooter pagheranno il parcheggio/ 3 euro all’ora per zone centrali

Anche moto e scooter dovranno pagare il parcheggio a Parigi. Se infatti fino a questo momento il pedaggio andava pagato solamente da chi parcheggiasse in auto, adesso si cambia rotta. L’ultima misura varata dal sindaco della città Anne Hidalgo, prevede che dal primo settembre la sosta di mezzi a due ruote (non elettrici) diventi a pagamento. La scelta alla base della decisione presa dalla Hidalgo avrebbe lo scopo di incentivare i cittadini ad usare veicoli meno inquinanti, non solo per l’aria ma anche per quanto riguarda l’acustica.

La norma prevede chepotranno essere parcheggiate solamente negli spazi dedicati alle due ruote, ben 42mila in giro per la città, o alle auto. Il pagamento è attivo dalle 9 alle 20, tutti i giorni tranne la domenica, nei festivi e ad agosto. La tariffa è di 3 euro all’ora per le zone centrali, ossia dal 1 all’11° Arrondissement di Parigi , e di 2 euro all’ora per quelle periferiche, dal 12° al 20°. I residenti, i disabili e chi usa la moto per lavoro, avrà diritto a tariffe agevolate.Dopo la decisione presa dal sindaco, non sono mancate le proteste da parte dei cittadini per frenare l’entrata in vigore della nuova norma. In particolare, l’associazione(Federazione di motociclistiarrabbiati) si è resa promotrice di diciotto manifestazioni contro tale norma nell’ultimo anno e mezzo. Ha inoltre promosso una petizione, firmata da 40mila persone, e fatto ricorso in tribunale. Le polemiche, però, non hanno fermato il sindaco.

