Pasqua 2022/ Quando sono e quanto durano vacanze scolastiche: le date

Vacanze di Pasqua 2022: quando iniziano e quando finiscono?

Pasqua 2022 è alle porte. Quest’anno la festività cattolica cadrà il 17 aprile. C’è chi passerà la giornata in famiglia, chi ne approfitterà per una gita fuori porta o chi invece opterà per un viaggio, vista anche la bella stagione. Le famiglie con i figli avranno a disposizione qualche giorno di stop dalla scuola per poter organizzare con serenità un weekend di relax e divertimento. Ma quando saranno le vacanze di Pasqua 2022 per le scuole?

Le date del calendario scolastico sono uguali in tutta Italia. Il Ministero ha infatti stabilito a livello nazionale quando ci sarà lo stop delle lezioni, che permetterà dunque a bambini e insegnanti di staccare per qualche giorno dallo studio e dal proprio lavoro. Le vacanze di Pasqua 2022 si terranno dal 14 al 19 aprile. Con l’Ordinanza Ministeriale del 23 giugno 2021 n. 191, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto da tempo il calendario per l’anno 2021-2022 che dunque include anche le vacanze di Pasqua 2022. Attenzione, però: le regioni possono comunque scegliere autonomamente se concedere giorni aggiuntivi.

Vacanze di Pasqua 2022, c’è il Ponte per il 25 aprile?

Quest’anno Pasqua 2022 cadrà il 17 aprile. Per questo motivo, come di consueto, le vacanze di Pasqua 2022 cominceranno già a partire dal giovedì santo, il 14, e si concluderanno il martedì 19 aprile, giorno dopo pasquetta. Le regioni concederanno dunque le stesse vacanze per Pasqua 2022 ma subito dopo potrebbe arrivare un nuovo “stop” lungo. Sì, perché infatti alcune regioni o alcune scuole singole potrebbero decidere di concedere ai ragazzi anche il giorno di sabato 23, che andrebbe ad unirsi a domenica 24 e lunedì 25 aprile, festa della Liberazione. Si tornerebbe dunque sui banchi di scuola per pochissimi giorni, per poi tornare nuovamente in vacanza.

Inoltre, in Sardegna non ci saranno lezioni anche il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna, festa regionale. Nella provincia autonoma di Bolzano ci sarà vacanza il 23 aprile. Sarà dunque un mese pieno di stop e di pause nelle quali le famiglie si potranno organizzare per passare qualche giorno fuori porta.











