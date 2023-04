Pasqua 2023/ Farmacie di turno aperte oggi: orari e info elenco attività

Le farmacie di turno aperte oggi a Pasqua 2023: servizio garantito, ecco come

La giornata di Pasqua 2023 è finalmente arrivata, una ricorrenza importante per tutti i cristiani, riuniti insieme a parenti e amici per l’occasione speciale. Ma c’è un dilemma che molti si staranno ponendo da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Bolzano a Palermo: quali sono le farmacie aperte, o meglio di turno? Sì, perché Pasqua rientra tra i giorni festivi e quindi non tutti gli esercizi saranno regolarmente aperti

Dal digestivo all’antidolorifico, passando per i farmaci contro mal di testa, attacchi allergici e indigestioni: i medicinali di cui possiamo aver bisogno anche in questa giornata di Pasqua possono essere diversi e disparati, quindi conoscere le farmacie aperte oggi può risultare fondamentale per tante persone. Una cosa è certa: in qualsiasi zona d’Italia, a prescindere dalla festività, ci sarà almeno un esercizio disponibile per fornire aiuto e assistenza.

Le farmacie di turno aperte oggi a Pasqua 2023: da Torino a Milano

Non ci resta che andare a scoprire quali saranno le farmacie di turno aperte nelle quali potersi recare in caso di necessità a Pasqua 2023. Da Nord a Sud, i cittadini possono fare affidamento su servizi molto utili a partire dalla “Guardia Farmaceutica”, presidio che vede le farmacie aperte anche la notte. Un’opzione molto comune nelle grandi città, pensiamo a Torino, Milano e Roma, ma non solo. Una cosa è certa: per capire quali sono le farmacie di turno aperte a Pasqua 2023 Google viene in nostro soccorso. Esiste infatti il servizio disponibile sul sito farmaciediturno.org che permette a tutti gli internauti di verificare l’esercizio aperto più vicino. Come è possibile? Semplicissimo: basta inserire il CAP o la città di riferimento per scoprire la farmacia di turno meno distante e i relativi orari.

