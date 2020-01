Pasquale Laricchia/ Prossimo concorrente in nomination? Il “caso Salvo” lo sta penalizzando

Pasquale Laricchia non sta di certo riscuotendo forti consensi al Grande Fratello Vip 4. Quanto accaduto nella scorsa puntata in merito allo scandalo Salvo Veneziano, ha colpito infatti con effetto domino gli altri tre highlander. Pasquale però non ha accettato di essere stato giudicato colpevole per le sue risate e dopo aver sbottato contro il conduttore, ha ribadito più volte di aver cercato di riportare sulla retta via l’ex gieffino durante le sue esternazioni sessiste su Elisa De Panicis. Purtroppo per lui è stato investito da un’ondata di dissapori da parte degli altri concorrenti, soprattutto per quanto riguarda Adriana Volpe e Licia Nunez. La maretta però si sta alzando nei confronti di Pasquale anche per via del disappunto dei suoi stessi coinquilini del Tugurio. In questi giorni, i ragazzi sono entrati infatti nella Casa per una cena con l’altro gruppo e Sergio Volpini si è sfogato con Paola Di Benedetto in merito ad alcuni atteggiamenti del compagno: “Secondo me abbiamo fatto il record. Dalle 10 di mattina alle 2 io e Patrick abbiamo provato per due micro-secondi, due micro-argomenti ad intervenire e lui ci ha ristoppato apposta. Quindi noi a quel punto abbiamo rinunciato”. Anche l’ex Madre Natura è dello stesso avviso: “Tu gli dai un argomento, lo argomenta per filo e per segno e quando ha finito tutte le argomentazioni, comunque trova il modo per continuarlo. […] Mamma che logorroico!”. Paola però non ama parlare dietro le spalle ed ha approfittato di un momento precedente per dire allo stesso Laricchia che parla un po’ troppo. Secondo la modella, Pasquale tra l’altro parlerebbe così tanto solo per via delle telecamere e per non creare dei tempi morti per il pubblico che segue il reality. “Nessuno di noi ha il coraggio di dirglielo per non farlo soffrire”, ha replicato Sergio. Clicca qui per guardare il video di Sergio Volpini e Paola Di Benedetto.

La figlia segreta di Pasquale Laricchia esiste davvero? La risposta del gieffino

Pasquale Laricchia ha una figlia segreta? Questa la domanda del momento per i fan del Grande Fratello Vip 4, rimasti sorpresi dalla dichiarazione del concorrente. “Ho promesso di non dire e soprattutto di non fare c***ate. D’altronde sono un padre di famiglia”, ha detto agli amici del Tugurio parlando di un dialogo avvenuto prima di partire con la sua attuale compagna. Non è la prima volta che Pasquale fa una dichiarazione simile, visto che nei giorni precedenti ha rivelato di sognare che la sua bambina abbia un giorno un lavoro stabile e che si tenga alla larga dalle ultime mode, come fare l’influencer. Da quanto ne sappiamo, la bambina avrebbe tra l’altro circa un anno. Dato il tam tam sui social, Laricchia intanto è riuscito a mettere a tacere le recenti polemiche che lo hanno inondato, per via della difesa quasi a spada tratta fatta a favore di Salvo Veneziano. In base a quanto accaduto, possiamo già mettere le mani avanti e ipotizzare che Pasquale potrebbe finire presto in nomination. Non ci sono dubbi che gli ultimi Highlander rimasti lo voterebbero anche solo per metterlo a tacere, così come il resto della Casa. Potrebbe essersi persino già giocato l’alleanza con gli altri uomini del programma, visto che Andrea Montovoli non è d’accordo con lui nel creare una strategia per rimanere nella Casa. Visto che l’attore è a rischio eliminazione, Pasquale gli ha suggerito che la cosa migliore sia creare un piano d’attacco. Clicca qui per guardare il video di Pasquale e Andrea Montovoli.

