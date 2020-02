Pasquale Laricchia Vs Barbara Alberti/ “GF Vip? Fuori a causa sua, voglio le scuse!”

Pasquale Laricchia non ha ancora mandato giù il comportamento di Barbara Alberti e le sue accuse nella Casa del Grande Fratello Vip. È per questo che, nel corso dell’intervista rilasciata proprio al portale de GF Vip, il personal trainer palesa il suo malumore. “Se ho qualcosa da dire a Barbara Alberti? Assolutamente no, io non le devo dire nulla, però mi aspetto delle scuse”, ammette Pasquale, desideroso dunque di trovare un punto di incontro con la scrittrice. Secondo lui, le sue accuse avrebbero minato la sua permanenza nella Casa, causando la sua precoce eliminazione. “Noi ex gieffini siamo arrivati tardi nella Casa, eravamo ospiti anche se eravamo concorrenti. – ha ammesso Laricchia, per poi ammettere – Il pubblico penso che non abbia avuto il tempo di affezionarsi e io di farmi conoscere. In più anche il parere di Barbara purtroppo credo che abbia inciso sul giudizio su di me”.

Pasquale Laricchia difende Patrick: “Al Grande Fratello hanno capito che è forte e…”

Se continuano, dunque, i malumori nei confronti di Barbara Alberti, nel corso dell’intervista, Pasquale Laricchia difende invece Patrick. “il Grande Fratello è strategia, ognuno sceglie un metodo per arrivare alla vittoria. – racconta l’ex concorrente, per poi dichiarare – Sicuramente se Patrick tutti lo temono è perché hanno visto che ha superato molte Nomination, cercano di demolirlo perché ha un carisma molto forte, è normale”. Non manca, infine, un pensiero sulla questione Pago e Serena Enardu: “Non ho la sfera di cristallo ma ho visto che lei si è già espressa sul matrimonio, non vuole sposarsi. – e conclude – Pago è molto innamorato ma Serena non la capisco fino in fondo la vedo molto più introversa di lui che invece ragiona molto per capire se il loro rapporto può continuare nel tempo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA