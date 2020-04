Passione di Gesù/ Quest’anno il 10 aprile si celebra il venerdì Santo

Uno dei momenti più toccanti e significativi dell’anno liturgico Romano, è rappresentato dal venerdì Santo e quindi dalla passione di Gesù Cristo che quest’anno ricade nel giorno del 10 aprile 2020. Un momento di grande raccoglimento religioso che va in scena in tutto il mondo Cristiano nel corso della cosiddetta Settimana Santa ossia quella che porta al giorno di Pasqua e quindi alla resurrezione di Gesù. In particolare la passione di Gesù, ha inizio nella sera del giovedì santo ossia nel momento in cui viene celebrata la Pasqua ebraica da parte di Gesù insieme ai propri discepoli e quindi con l’arresto che come noto viene effettuato all’interno del Giardino del Getsemani in ragione del tradimento messo in atto da Giuda Iscariota il quale ha letteralmente venduto il proprio maestro per la somma di 30 denari. Gesù verrà quindi portato all’interno del palazzo del sommo sacerdote Caifa dove andrà in atto una sorta di processo Tenuto dal Sinedrio. Il processo andrà avanti per tutta la notte tra il giovedì santo e il venerdì santo che terminerà per la precisione il momento in cui si sentirà cantare il gallo ossia con l’alba ormai prossima. Tra l’altro, nel momento in cui canterà il gallo, si andrà a realizzare una profezia che lo stesso Gesù aveva confidato al suo principale discepolo Pietro, al quale aveva detto infatti che lui stesso lo avrebbe rinnegato per ben tre volte prima che cantasse il gallo. Il Sinedrio, dopo aver constatato secondo il proprio giudizio dello stato di colpevolezza da parte di Gesù, fa in modo che venga condotto immediatamente, nella mattinata del venerdì santo, alla presenza di Ponzio Pilato il quale aveva il potere di condannare a morte o meno una persona.

Pilato, dopo aver interrogato lungamente Gesù e non aver riscontrato alcun genere di peccato oppure di crimine nei confronti della legge romana, decise di inviarlo alla presenza di Re Erode il quale, tuttavia, dopo averlo interrogato velocemente, lo rimanderà nuovamente dallo stesso Pilato. Il console Romano non volendo entrare nella questione in quanto ritenendola esclusivamente di natura religiosa e quindi interna allo Stato di Israele, decise di chiedere al popolo cosa farne di Gesù. In particolare, siccome era tradizione per la Pasqua ebraica liberare almeno un prigioniero condannato a morte, mise il popolo davanti alla scelta se liberare Gesù oppure un ladrone di nome Barabba. Il popolo, stuzzicato dai tanti seguaci di Barabba che peraltro rappresentava un pericolo per la stabilità del governo di Roma in terra ebraica , fece in modo di far ritirare quest’ultimo. A questo punto Gesù venne prima deriso e torturato con tanto di flagellazione e quindi condannato alla crocifissione sul Monte Golgota insieme ad altri due persone ossia i due ladroni. Per Gesù quindi inizia un percorso di grande dolore fisico che vedrà il dover portare sul proprio corpo una croce lungo una via che condurrà al Monte Calvario conosciuto anche con il termine di Monte Golgota. Una volta arrivato sul posto, Gesù verrà crocifisso. La sua passione tuttavia non termina qui ma prevederà, nei giorni successivi, anche la sua gloriosa resurrezione dal Sepolcro che peraltro era costantemente sorvegliato dai soldati romani per impedire il compimento della sua profezia.

Nel giorno del 10 aprile che in quest’anno vede cadere anche il venerdì Santo, si ricordano e si festeggiano tanti santi e beati che si sono fatti apprezzare nella loro vita terrena. In particolare si ricorda San Terenzio, San Africano, San Pompeo, Sant’Alessandro (tutti compagni e martiri), il beato Marco Fantuzzi, San Palladio vescovo della città francese di Auxerre, San Beda il Giovane, San Macario, il beato Antonio Neyrot e Santa Maddalena di Canossa.



