Patentino per il cellulare: cos’è, come funziona/ Scuola, corsi per imparare a usarlo

Per limitare l’uso del cellulare a scuola durante le lezioni, ma soprattutto sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di un sano e corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale, arriva il patentino per il cellulare. Un progetto lanciato dalle scuole del Piemonte, ma presto in arrivo anche in altre regioni, come riportato da Skuola.net.

L’iniziativa è rivolta principalmente alle scuole superiori, ai genitori degli alunni e al personale docente. Si tratta di un codice di comportamento da seguire, con alcune regole per aiutare gli studenti a riconoscere i principali rischi derivanti da un uso scorretto dei mezzi di comunicazione e della propria presenza sul web. Una vera e propria “patente” che permette l’utilizzo del cellulare solo se si seguono tutte le indicazioni. A chi sbaglia infatti, potrà essere ritirato il telefono.

Come funziona il patentino per il cellulare a scuola

Il primo passo dell’iniziativa del patentino per il cellulare, alla quale hanno già aderito diverse scuole in provincia di Asti, è quello della formazione dei docenti. Successivamente gli insegnanti si occuperanno di trasmettere tutte le informazioni agli studenti interessati, attraverso un corso specifico, che prevede anche il superamento di un test finale. Gli argomenti sui quali si concenterà la formazione saranno diversi, tutti con l’obiettivo di prevenire i rischi derivati da uno scorretto uso delle informazioni e di un inopportuno modo di comunicare in rete.

Principalmente, quindi, il patentino per il cellulare serve per educare soprattutto al rispetto della privacy, a prevenire il cyberbullismo e la pedopornografia. I ragazzi saranno invitati a scrivere sui social solo commenti che direbbero anche di persona, inoltre a condividere le loro password con i genitori, e a chiedere sempre l’autorizzazione prima di installare qualsiasi app sui propri cellulari. Col patentino dunque viene introdotto il concetto dello “smartphone in prestito“, cioè di uno strumento che, se utilizzato in modo pericoloso, potrà essere ritirato in qualsiasi momento, per una maggiore garanzia di sicurezza.











