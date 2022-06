Patrick Djivas, chi è?/ Il bassista della Premiata Forneria Marconi dal 1973

Patrick Djivas, bassista della Premiata Fabbrica Marconi

Patrick Djivas, al secolo Yan Patrick Érard Djivas, è il bassista della Premiata Forneria Marconi. Nato a Cannes nel 1947, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1964. Nel 1969 Patrick Djivas arriva in Italia ed entra nel gruppo di Rocky Roberts. Nello stesso anno passa dalla chitarra al basso: “Dovevamo andare in Germania a suonare nelle basi Americane ma il bassista si prese l’epatite… Il giorno dopo feci il mio debutto come bassista. Beh, non so se fosse stato perché ero un cane alla chitarra o perché il nostro bassista scozzese non era un granché, ma con l’ausilio della mia ritmica il gruppo girava meglio”, ha raccontato in una vecchia intervista. Nel 1971 fonda il gruppo progressive rock Area con Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo e Gaetano Leandro. Nel 1973 Djivas entra far parte della Premiata Forneria Marconi, per la quale scrive gran parte dei brani dal 1980.

Patrick Djivas: i tour mondiali con PFM

Frequenti le tournée mondiali che portano la PFM dal Giappone al Messico, dal Canada alla Corea, dagli U.S.A. al Brasile: “Negli Stati Uniti e in Canada abbiamo fatto circa 400 concerti nella nostra carriera, ma anche in Sud America, abbiamo suonato diverse volte negli anni 2000, sono posti dove torniamo sempre con piacere, quando siamo all’estero per l’atmosfera che c’è andiamo là e ci applichiamo al massimo per suonare… In Giappone abbiamo anche vinto il disco d’oro ci siamo esibiti nel teatro più grande del mondo, una sala con 7000 posti, un luogo meraviglioso”, ha raccontato Djivas al TgCom24. Nel corso della sua carriera Patrick Djivas si è anche cimentato in produzioni musicali per TV, cinema e teatro. Insieme a Franz Di Ciccio ha composto la “Sigla del TG5” e il “Jingle istituzionali delle reti Mediaset”.

