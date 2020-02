Patrick Pugliese è una talpa?/ Pago ne è convinto ma Teresanna svela che.. (GF VIP 4)

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta avanzando una nuova ipotesi. Patricki Pugliese potrebbe essere una “talpa” nella Casa di Canale 5. Ne è sicuro Pago che, tuttavia, non sa che a portarlo a questa convinzione è stato proprio Patrick con uno scherzo abilmente organizzato. “Talpa di merd*! Questo entra, esce come caz*o gli pare, poi fa le scenate, fa tutto lui! Tu in questa casa sei una talpa!” ha sbottato, ironico, il cantante una delle ultime sere. Dimostrazione che lo scherzo di Patrick sta effettivamente funzionando benissimo. Ad aiutarlo nella realizzazione è stata Teresanna Pugliese che ha piantato il seme del dubbio in lui. Su richiesta di Patrick, lei ha parlato col compagno di Serena Enardu: “Gli ho detto che secondo me è una talpa. Gli ho detto che da fuori vedevo i suoi confessionali con una tuta rossa.” ha raccontato la donna.

Patrick Pugliese talpa al Grande Fratello Vip? Tutto uno scherzo per Pago

Fernanda Lessa scopre proprio da Patrick Pugliese lo scherzo architettato ai danni di Pago. Lui, in giardino e senza farsi sentire da altri, racconta: “Pago pensa, sbagliando, che io sia una talpa. Tutte le coincidenze, che poi mi vengono spontanee, gli hanno portato a credere che sono una specie di talpa. – così spiega la sua idea – Allora ho cominciato a dirgli che lo sono davvero. Ho mandato Teresanna a dirgli che sono una talpa, così lui lo pensa davvero.” E continua “Lui pensa che invece di essere concorrente entro in confessionale e loro mi dicono cosa fare”. Un piano che pare sia riuscito perfettamente. Quale sarà la reazione di Pago quando scoprirà lo scherzo?

