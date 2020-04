Patrick Pugliese, Grande Fratello /”Coronavirus? Adriana Volpe mi ha confidato che..”

Pubblicità

Patrick Ray Pugliese ha digerito sportivamente la sconfitta in finale con Paola Di Benedetto al Grande Fratello. Proprio la showgirl ha eliminato dal reality il buon Patrick, personaggio amatissimo dal pubblico a casa. Per lui è stata la terza volta al Grande Fratello, un’edizione che gli ha permesso di “muovere il reality”. In una interessante intervista pubblicata su Fanpage, il concorrente finalista ha descritto dettagliatamente le sue sensazioni dopo la finale, riavvolgendo il nastro fino alle edizioni del passato. “La somma delle tre edizioni ha portato a termine il mio lavoro: muovere il Grande Fratello secondo il mio punto di vista. Volevo fornire contributi che rispettassero i miei gusti. L’ho fatto e mi sento appagato”. E’ stato un reality divertente, ma anche molto pesante quando l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha preso il sopravvento. Inevitabile un riferimento ad Adriana Volpe, colpita dalla vicenda a livello familiare: “Siamo stati davvero amici e continuiamo a esserlo“, ha detto a Fanpage. Poi ha raccontato le sensazioni provate quando la Volpe è stata costretta ad uscire dalla casa per cause di forza maggiore: “Non mi ha confidato esattamente il dramma che stava vivendo”, ha precisato Patrick. “Però avevo capito che c’era qualcosa di molto grave che riguardava la sua famiglia”.



