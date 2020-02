Patrick Pugliese in nomination?/ Paola Di Benedetto e Antonella Elia contro di lui… (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese non convince alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 4. In questi giorni, Paola Di Benedetto e Antonella Elia si sono confrontate sul suo modo di fare, quella voglia di essere sempre il simpatico della casa. “Un giullare, mette gli occhiali da sole”, ha detto la showgirl, manifestando dei forti dubbi sulla sua sincerità. Anche se Antonella è sempre pronta a ridere e scherzare con Patrick, in realtà sotto sotto ha alcuni dubbi sulla sua vera natura. Vorrebbe vederlo più umano, meno propenso al gioco e più riflessivo in alcuni momenti. Paola invece lascia il punto interrogativo: a lei Patrick sta molto simpatico, ma si chiede se il suo atteggiamento non sia comunque frutto di una strategia. Più soft la posizione di Fabio Testi, intervenuto nel discorso per dire la sua: “Fa gioco qua, vedi i gavettoni…”. Pugliese di contro si sta aprendo con Paolo Ciavarro, con cui ha avuto modo di parlare di relazioni. Quando il ragazzo gli ha svelato di voler procedere con cautela nei confronti di Clizia Incorvaia, il concorrente si è mostrato d’accordo con la sua linea di pensiero. “Ed è giusto così”, ha detto, “io con la mia fidanzata attuale ci ho messo quattro mesi di corteggiamento ed è quello che ha reso solido il nostro rapporto”.

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip 4: finirà di nuovo in nomination?

Patrick Pugliese è ancora uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 da tenere sotto controllo. Soprattutto se si parla di nomination, che finora ha sempre vinto anche contro giocatori in apparenza più forti. Non è una novità visto che in passato è accaduta la stessa cosa, anche nelle altre edizioni. Antonella Elia però non sopporterebbe comunque di finire al televoto proprio con il gieffino, anzi la prenderebbe proprio male. Questo non le impedisce però di ridere di alcuni episodi surreali di cui si è reso protagonista Pugliese, come quando si è affogato con il latte. Durante una delle mattine, a colazione, Patrick ha iniziato a ridere di gusto per via di uno scherzo a Clizia Incorvaia e si è sentito male, finendo poi per rimettere la bevanda sul tavolo. “Ma che schifo.. Patrick ti sei schizzato tutto. Dategli un tovagliolo, su”, ha detto Paolo Ciavarro, disgustato per la scena. Il gieffino tra l’altro non ha solo vomitato sulla tavolata in cui stava mangiando il gruppo al completo, ma si è fatto uscire persino un po’ di latte dal naso. Nelle ore successive, ha scelto invece di prendere di mira Antonio Zequila con uno dei suoi scherzi. Anche se il figlio di Eleonora Giorgi ha scelto di non prendere parte allo scherzo, il concorrente ha cercato comunque di alimentare la gelosia dell’amico nei confronti di Clizia Incorvaia. “Lo sai che dormono insieme questa notte perchè lei si sente sola”, avrebbe dovuto dirgli. Peccato che Zequila se la stesse dormendo della grossa e che Patrick, deluso, non sia nemmeno riuscito a svegliarlo. “Niente, l’unica speranza è continuare nei prossimi giorni”, ha detto al gruppetto di amici, “devono essere vari episodi creati ad hoc per creare il tarlo”, ha detto Clizia.

