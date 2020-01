Patrick Pugliese/ L’uscita di Salvo? Un brutto colpo (Grande Fratello Vip)

Come sta vivendo Patrick Pugliese il confinamento nel privè del Grande Fratello Vip 4? Ora che Salvo Veneziano è stato espulso, gli highlander si ritrovano solo in tre a condividere spazi e tempo, rimanendo di contro esclusi da tutto ciò che sta succedendo nella Casa. “Abbiamo cercato di dargli tutte le comodità possibili”, ha detto invece ad Adriana Volpe in merito alla breve permanenza di Fabio Testi nel loro antro, grazie all’aiuto di Pasquale Laricchia. Sembra tra l’altro che per Patrick sia indifferente rimanere nella zona ‘in’ del loft di Cinecittà o tornare nel privè, visto che si sente a suo agio in entrambi gli ambienti. “Onestamente giù sto bene, ormai ci siamo adattati”, sottolinea, mentre la Volpe è convinta che la location non sia così confortevole, anche se ha avuto modo di vedere lo spazio solo per un breve periodo di tempo. “Non avere paura non è male”, ha detto invece Pugliese, che intanto si interroga anche sulla possibilità che la produzione decida da un momento all’altro di unire i due gruppi.

Patrick Pugliese al Grande Fratello 4: la reazione dopo l’uscita di Salvo

Sempre pronto a ridere, mettersi in gioco: Patrick Pugliese è uno degli elementi vincenti del Grande Fratello Vip 4. La sua sfortuna è senza dubbio di essere relegato nel privè e di non poter così mettere in luce le sue note doti da giullare. Patrick non si mostra sofferenze per l’esperienza nel nuovo tugurio, anzi. Purtroppo l’uscita di Salvo Veneziano gli dà meno possibilità di ridere e scherzare, soprattutto perchè Pasquale Laricchia tende a monopolizzare ogni tipo di conversazione. A differenza dell’amico Ottusangolo, Pugliese però non sembra vedere la cosa di cattivo occhio. Anzi, ha stretto con Pasquale un fortissimo legame, anche grazie al gioco dei frullati in cui i due hanno dovuto indossare un tutone gigante e riconoscere alcuni sapori. I fan tuttavia rimangono a bocca asciutta: se Patrick non verrà trasferito nell’altra zona della Casa, avremo sempre meno possibilità di vederlo in azione e quindi di apprezzare fino in fondo la sua presenza nel reality.

