Patrick Pugliese: “Pago vittima di Serena Enardu”/ “Lei è narcisista, vuole solo…”

Patrick Pugliese, uno dei concorrenti più apprezzati del Grande Fratello Vip 4, è tornato a parlare del rapporto di coppia fra Pago e Serena Enardu, entrambi già eliminati dal reality show. In particolare, ha detto: “Serena praticamente era narcisista. Pago è vittima di una narcisista. Sì, è un emotivo vittima di una narcisista. Se trovi un narcisista sulla strada, via, ci guadagni“. Non ha poi esitato ad approfondire l’argomento, tra l’attenzione generale dei suoi compagni d’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Il narcisista, che è il più pericoloso, innalza le sue vittime e dopo averle prese le fa sentire gradualmente sempre più inadatte. Totalmente apatico, non è in grado di provare compassione. Non riesce ad amare gli altri”. La sua spiegazione si è fatta via via più dettagliata, senza tralasciare particolari; d’altro canto, coloro che hanno seguito l’edizione 2020 del reality show di Canale 5 sanno bene come tra Patrick Pugliese e Serena Enardu non sia mai corso buon sangue, tanto che lui ha asserito a più riprese che al posto di Pago le avrebbe dato molto tempo prima il benservito. Concludendo il discorso antecedente, comunque, Patrick ha commentato: “Il narcisista è egoista. Non riesce ad amare gli altri. Il narcisista prima ti dà tutto, quando inizi a stare bene, ti toglie. Ti dice che non vai bene così. Vuole tenerti tutto per sé, inizia a denigrare le tue amiche, ti dice che i tuoi parenti non vanno bene”.

