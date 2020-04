Patrick Ray Pugliese/ “Zequila? Nella Casa l’ho messo in riga, ha esagerato davvero”

Pubblicità

Patrick Ray Pugliese e Rita Rusic sono stati i protagonisti di una interessante diretta su Instagram durante la quale si è a lungo parlato della loro avventura al Grande Fratello Vip. Patrick ha parlato della terza finale conquistata e dell’ennesima vittoria mancata, andata invece a Paola Di Benedetto. “La vittoria? L’ho meritata anche io anche se non ho vinto.” ha esordito l’ex gieffino, che ha poi aggiunto “Per me arrivare in finale ed essere arrivato alle persone è comunque il traguardo che volevo raggiungere.” Non aver vinto è dunque stato un dispiacere ma fino ad un certo punto. La Rusic indaga poi su quelli che sono stati i suoi rapporti nella Casa e Patrick tocca in questo caso anche l’argomento Antonio Zequila, ammettendo che dopo un buon rapporto iniziale, l’attore ha davvero esagerato nei suoi confronti.

Patrick Pugliese contro Antonio Zequila: “È crollato quando…”

“Io ho avuto il pugno di ferro subito nella Casa, ho messo in riga le battute di Antonio Zequila che mi stava anche simpatico ma ha perso un po’ il polso del reality..” ha ammesso Patrick nel corso della diretta su Instagram. Quando la Rusic ha chiesto il perché di questo cambiamento di Zequila, Patrick ha allora replicato: “È arrivato un leader più forte per i nostri giochetti.. Zequila crollava in autoironia abbastanza frequentemente. Mi dava carbone da mettere a fuoco perché anche se in modo simpatico esagerava con le battute.” e continua “Nelle ultime settimane non si trattava più di scherzi ma ha esagerato davvero molto.” Queste, dunque, le motivazioni della rottura tra loro. Patrick ha inoltre parlato dei suoi sogni lavorativi, ammettendo di desiderare di essere in un programma in cui può intervistare delle persone.



