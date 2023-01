Patrizia Baldi, moglie Claudio Villa/ La differenza d’età che fece scandalo

Patrizia Baldi e Claudia Villa, una storia d’amore che fece scalpore per via della grande differenza d’età

Patrizia Baldi è stata sicuramente una delle donne più importanti nella vita di Claudio Villa, indimenticabile interprete della musica e della canzone italiana. Patrizia diventò sua moglie giovanissima e il loro matrimonio fece scalpore per via della differenza d’età. Lei è rimasta al fianco del compagno fino alla sua morte, avvenuta nel 1987. Per quanto riguarda la vita privata della compagna di Claudio Villa, non si hanno moltissime informazioni, oltre al loro rapporto che naturalmente catturò per molto tempi le luci dei riflettori.

Come è morto Claudio Villa, amato cantante italiano/ I successi al Festival di Sanremo

La loro relazione, nonostante la notevole differenza d’età di trentuno anni, è sempre stata solida e meritevole di attenzione da parte delle cronache rosa. Secondo le ricostruzioni del gossip, Patrizia Baldi e Claudio Villa si innamorarono perdutamente nel 1973. All’epoca il cantante aveva quarantasette anni, mentre la Baldi non era nemmeno maggiorenne e ne aveva da poco compiuti sedici.

Claudio Villa, padre Manuela Villa/ Le mogli, i figli, Sanremo e la morte nel 1987

Patrizia Baldi, il matrimonio con Claudia Villa e quell’amore durato dal primo all’ultimo giorno

Come dicevamo, quindi, la storia d’amore tra Patrizia Baldi e Claudia Villa è iniziata nel bel mezzo delle polemiche, visto e considerato l’ampio distacco generazionale tra i due. Trentuno anni di differenza, numeri che però non hanno mai rappresentato un problema per la coppia, che infatti è rimasta unita dal primo all’ultimo giorno. Nonostante i chiacchiericci del gossip sul loro conto, Patrizia Baldi e Claudio Villa hanno tirato dritti per la propria strada.

Il loro matrimonio è stato celebrato in Campidoglio nell’estate del 1975: era il 18 luglio. Dalla loro storia d’amore sono poi arrivate le due splendide figlie Andrea Celeste (nel 1980) e Aurora Pica (nel 1981). Patrizia Baldi, come ricordato dal quotidiano Il Corriere della Sera, è figlia di un amico di Claudio Villa e peraltro pare che uno dei testimoni dello sposo fu proprio il celebre presentatore televisivo Pippo Baudo. Oggi Patrizia Baldi è una nonna felice, emozione che a suo malgrado non ha potuto condividere con il marito Claudio Villa.

Manuela Villa/ "Mio padre Claudio Villa mi voleva bene ma non mi cercò mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA